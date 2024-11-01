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В России ввели электронную систему подтверждения статуса участника СВО

В России ввели электронную систему подтверждения статуса участника СВО - 01.11.2024 Украина.ру

В России ввели электронную систему подтверждения статуса участника СВО

С 1 ноября во всех регионах России введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Также определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции. Сообщение об этом распространило Министерство обороны РФ

2024-11-01T10:36

2024-11-01T10:36

2024-11-01T10:36

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Помимо МФЦ справку можно получить также в военных комиссариатах и филиалах государственного фонда "Защитники Отечества". Кроме того, заказать справку теперь можно и через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде.В сообщении ведомства уточняется, что помимо самого военнослужащего оформить документ и все полагающиеся меры социальной поддержки могут и члены его семьи.Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что Трудовой кодекс России будет изменен в пользу участников специальной военной операции и членов их семей."За каждым участником СВО в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. Такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, а также продлеваются гарантии и их супругам", - сказал Мишустин.Еще чуть раньше Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО. А именно бойцы будут освобождены от взыскания исполнительского сбора, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам.Подробнее об этом можно прочитать в материале Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО.

https://ukraina.ru/20241031/1058522155.html

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новости, россия, михаил мишустин, сво, боец, документы