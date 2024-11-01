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Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда

Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда - 01.11.2024 Украина.ру

Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда

Россия за период с января по август поставила в Индонезию зерно на рекордные 273 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индонезийской статслужбы

2024-11-01T07:54

2024-11-01T07:54

2024-11-01T07:54

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россия

индонезия

экспорт

пшеница

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Главным образом РФ продает на индонезийский рынок пшеницу: ее поставки за первые восемь месяцев текущего года выросли в 4,3 раза, до 964 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 3,9 раза, до 270 миллионов долларов.Основным экспортером пшеницы в Индонезию в январе-августе была Австралия, которая поставила этого зерна на 741 миллион долларов. Далее следуют Канада (640 миллионов), Украина (395 миллионов) и Аргентина (393 миллиона). Россия замыкает пятерку лидеров.Подробнее об экспорте - в материале Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире на сайте Украина.ру.

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новости, россия, индонезия, экспорт, пшеница