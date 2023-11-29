Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире - 29.11.2023 Украина.ру
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Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире
Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире - 29.11.2023 Украина.ру
Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире
Россия поднялась на 11 место в списке крупнейших экспортёров шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023 года, с объёмом продаж 535 миллионов долларов. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-29T08:07
2023-11-29T08:07
новости
россия
шоколад
экспорт
германия
бельгия
нидерланды
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Агентство в своих выводах опирается на данные платформы ООН Comtrade, а также данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД.Мировым лидером по экспорту шоколада в мире предсказуемо осталась Германия, продав его за указанный период на 3,84 миллиарда долларов и показав рост на 13% больше прошлого года. На втором месте - Бельгия с ростом экспорта на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. Нидерланды с ростом на 18%, до 1,66 миллиарда долларов, вытеснили с третьего места Польшу, рост продаж которой оказался скромнее - всего на 10%, до 1,63 миллиарда долларов.Дальше в списке экспортёров шоколадного лакомства следуют Канада, Италия, Малайзия, США, Великобритания и Швейцария, замыкающая первую десятку.Россия за год поднялась с 12-го места на 11-е, нарастив свою внешнюю торговлю шоколадом в первые девять месяцев этого года на 9%, до более чем 535 миллионов долларов, 170 тысяч тонн."Эти цифры подтверждают, что экспорт остаётся одним из ключевых направлений развития российской кондитерской отрасли", - отметили в АСКОНД.В топ-15 шоколадных экспортёров за Россией следуют Турция (463,5 миллиона долларов, -6,34%), Мексика (429,5 миллиона долларов, +5,18%), Австрия (406,6 миллиона долларов, +18,11%) и Испания (388,6 миллиона долларов, -3,69%).Отмечается, что биржевая стоимость какао в середине ноября достигла максимума с 1977 года: стоимость тонны по контрактам к исполнению в декабре 2023 года возросла до 4051 доллара. Удорожание сырья для какао вызвали два года неурожая в Западной Африке из-за проливных дождей, заливающих плантации основных стран производства - Ганы и Кот-д'Ивуара.
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новости, россия, шоколад, экспорт, германия, бельгия, нидерланды
Новости, Россия, Шоколад, экспорт, Германия, Бельгия, Нидерланды

Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире

08:07 29.11.2023
 
© sergeyg7987 / flickr
© sergeyg7987 / flickr
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Россия поднялась на 11 место в списке крупнейших экспортёров шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023 года, с объёмом продаж 535 миллионов долларов. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости
Агентство в своих выводах опирается на данные платформы ООН Comtrade, а также данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД.
Мировым лидером по экспорту шоколада в мире предсказуемо осталась Германия, продав его за указанный период на 3,84 миллиарда долларов и показав рост на 13% больше прошлого года. На втором месте - Бельгия с ростом экспорта на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. Нидерланды с ростом на 18%, до 1,66 миллиарда долларов, вытеснили с третьего места Польшу, рост продаж которой оказался скромнее - всего на 10%, до 1,63 миллиарда долларов.
Дальше в списке экспортёров шоколадного лакомства следуют Канада, Италия, Малайзия, США, Великобритания и Швейцария, замыкающая первую десятку.
Россия за год поднялась с 12-го места на 11-е, нарастив свою внешнюю торговлю шоколадом в первые девять месяцев этого года на 9%, до более чем 535 миллионов долларов, 170 тысяч тонн.
"Эти цифры подтверждают, что экспорт остаётся одним из ключевых направлений развития российской кондитерской отрасли", - отметили в АСКОНД.
В топ-15 шоколадных экспортёров за Россией следуют Турция (463,5 миллиона долларов, -6,34%), Мексика (429,5 миллиона долларов, +5,18%), Австрия (406,6 миллиона долларов, +18,11%) и Испания (388,6 миллиона долларов, -3,69%).
Отмечается, что биржевая стоимость какао в середине ноября достигла максимума с 1977 года: стоимость тонны по контрактам к исполнению в декабре 2023 года возросла до 4051 доллара. Удорожание сырья для какао вызвали два года неурожая в Западной Африке из-за проливных дождей, заливающих плантации основных стран производства - Ганы и Кот-д'Ивуара.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
06:56
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