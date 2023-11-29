https://ukraina.ru/20231129/1051567435.html

Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире

Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире - 29.11.2023 Украина.ру

Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире

Россия поднялась на 11 место в списке крупнейших экспортёров шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023 года, с объёмом продаж 535 миллионов долларов. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-29T08:07

2023-11-29T08:07

2023-11-29T08:07

новости

россия

шоколад

экспорт

германия

бельгия

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/14/1023121447_0:56:1101:675_1920x0_80_0_0_9f3c6433e57f558932131806ff6fdb7e.jpg.webp

Агентство в своих выводах опирается на данные платформы ООН Comtrade, а также данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД.Мировым лидером по экспорту шоколада в мире предсказуемо осталась Германия, продав его за указанный период на 3,84 миллиарда долларов и показав рост на 13% больше прошлого года. На втором месте - Бельгия с ростом экспорта на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. Нидерланды с ростом на 18%, до 1,66 миллиарда долларов, вытеснили с третьего места Польшу, рост продаж которой оказался скромнее - всего на 10%, до 1,63 миллиарда долларов.Дальше в списке экспортёров шоколадного лакомства следуют Канада, Италия, Малайзия, США, Великобритания и Швейцария, замыкающая первую десятку.Россия за год поднялась с 12-го места на 11-е, нарастив свою внешнюю торговлю шоколадом в первые девять месяцев этого года на 9%, до более чем 535 миллионов долларов, 170 тысяч тонн."Эти цифры подтверждают, что экспорт остаётся одним из ключевых направлений развития российской кондитерской отрасли", - отметили в АСКОНД.В топ-15 шоколадных экспортёров за Россией следуют Турция (463,5 миллиона долларов, -6,34%), Мексика (429,5 миллиона долларов, +5,18%), Австрия (406,6 миллиона долларов, +18,11%) и Испания (388,6 миллиона долларов, -3,69%).Отмечается, что биржевая стоимость какао в середине ноября достигла максимума с 1977 года: стоимость тонны по контрактам к исполнению в декабре 2023 года возросла до 4051 доллара. Удорожание сырья для какао вызвали два года неурожая в Западной Африке из-за проливных дождей, заливающих плантации основных стран производства - Ганы и Кот-д'Ивуара.

https://ukraina.ru/20231129/1051558414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, шоколад, экспорт, германия, бельгия, нидерланды