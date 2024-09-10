https://ukraina.ru/20240910/1057359629.html

ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского*

ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского* - 10.09.2024 Украина.ру

ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского*

Осенью прошлого года Хозяйственный суд города Киева признал законной национализацию ПриватБанка и отказал украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому* в возвращении активов. Олигарх решил не сдаваться и подал очередную апелляцию на пересмотр дела. И 10 сентября проиграл

2024-09-10T17:58

2024-09-10T17:58

2024-09-10T17:58

украина

киев

игорь коломойский

приватбанк

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Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам - Игорю Коломойскому и кипрской компании Triantal Investments Ltd. К , которым принадлежало 41,7% и 16,6% акций банка соответственно.В начале сентября прошлого года Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое, по версии следствия, было получено преступным путем.Было установлено, что Коломойский* незаконно завладел свыше 570 миллионами гривен (более 1,2 миллиардов рублей), а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену также присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года. Затем к списку обвинений против олигарха добавилось и заказное убийство.На днях уже российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний Коломойского* в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ. Речь идет о ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ".Кстати, письма олигарх пишет не только в апелляцию. Осенью прошлого года он переписывался с генеральным прокурором Украины, заявляя про себя, что "невинная особа теряет здоровье за решёткой".* Внесён в российский реестр террористов и экстремистов

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украина, киев, игорь коломойский, приватбанк