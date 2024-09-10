ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского*
© Фото : Служба безпеки України / TelegramКоломойский и сотрудники СБУ
© Фото : Служба безпеки України / Telegram
Осенью прошлого года Хозяйственный суд города Киева признал законной национализацию ПриватБанка и отказал украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому* в возвращении активов. Олигарх решил не сдаваться и подал очередную апелляцию на пересмотр дела. И 10 сентября проиграл
Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам - Игорю Коломойскому и кипрской компании Triantal Investments Ltd. К , которым принадлежало 41,7% и 16,6% акций банка соответственно.
"ПриватБанк приветствует справедливое решение суда. В этом деле истцы оспаривали договор купли-продажи акций ПриватБанка, заключенный в процедуре национализации, а также выдвигали требования по возвращению в собственность акций ПриватБанка. Суд применил предписания Закона Украины "О системе гарантирования вкладов", четко указывающих на то, что акции банка после продажи инвестору не могут быть возвращены бывшим собственникам и, согласно Закону 590-IX, закрыл производство по делу", - прокомментировал решение суда адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков.
В начале сентября прошлого года Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое, по версии следствия, было получено преступным путем.
Было установлено, что Коломойский* незаконно завладел свыше 570 миллионами гривен (более 1,2 миллиардов рублей), а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену также присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года. Затем к списку обвинений против олигарха добавилось и заказное убийство.
8 мая, 16:40Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давностиУкраинская прокуратура в среду, 8 мая, предъявила новое обвинение олигарху Игорю Коломойскому. Ему вменяют попытку заказного убийства в 2003 году. Теперь перед бизнесменом замаячила перспектива провести остаток дней за решеткой
На днях уже российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний Коломойского* в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ. Речь идет о ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ".
Кстати, письма олигарх пишет не только в апелляцию. Осенью прошлого года он переписывался с генеральным прокурором Украины, заявляя про себя, что "невинная особа теряет здоровье за решёткой".
23 ноября 2023, 21:17Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокуроруУкраинский олигарх Игорь Коломойский* (внесён в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил генерального прокурора в бездействии в то время, пока "невинная особа теряет здоровье за решёткой". Письмо с таким обращением бизнесмена опубликовали украинские СМИ
* Внесён в российский реестр террористов и экстремистов