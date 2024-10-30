Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058494040.html
Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН
Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН - 30.10.2024 Украина.ру
Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН
Рига нарушает свои международные обязательства и в перспективе может оказаться на скамье подсудимых Международного суда ООН (МС ООН). Об этом на брифинге 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-30T18:13
2024-10-30T18:14
новости
латвия
россия
рига
мария захарова
оон
сс
суд
международный суд оон
дискриминация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058493916_0:0:670:378_1920x0_80_0_0_d8e11c2efa06a94c5df93114c7b96ee3.jpg
"Мы предпринимаем наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают свои международные обязательства в сфере ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказала дипломат.Латвии, по её словам, придется отвечать перед Международным судом ООН. Дипломат изложила причины и видение перспективы процесса."Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Речь идёт о неприкрытой дискриминации русских, героизации нацизма, имеющих системный характер, являющихся частью государственной политики её властей", - сообщила Захарова.Она обратила внимание: в прибалтийской постсоветской республике действует дискриминационный позорный статус "неграждан", запрещено русскоязычное образование, русский язык вытесняется из всех сфер общественной жизни. Латвия преследует борцов с нацизмом и прославляет нацистских преступников, уничтожает памятники освободителям Латвии от гитлеровцев, ежегодно санкционирует шествия ветеранов СС.Поэтому Россией начата официальная процедура в рамках ООН, которую официальная Рига отказывается воспринимать. Если досудебная процедура завершится безрезультатно, то Москвы, по словам Захаровой, намерена привлечь Латвию к ответственности перед Международным судом ООН.Актуальное интервью на эту ему: Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
латвия
россия
рига
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058493916_45:0:641:447_1920x0_80_0_0_4bd87f85b2d04591ed98cac069a6d41c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, россия, рига, мария захарова, оон, сс, суд, международный суд оон, дискриминация, международные отношения, русофобия, прибалтика, постсоветское пространство, мид рф, дипломатические отношения, публичная дипломатия, неонацисты, ревизионизм, гражданство
Новости, Латвия, Россия, Рига, Мария Захарова, ООН, СС, Суд, Международный суд ООН, дискриминация, международные отношения, Русофобия, Прибалтика, постсоветское пространство, МИД РФ, дипломатические отношения, публичная дипломатия, неонацисты, Ревизионизм, гражданство

Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН

18:13 30.10.2024 (обновлено: 18:14 30.10.2024)
 
паспорт "негражданина" Латвии (фото russkie.org)
паспорт негражданина Латвии (фото russkie.org)
Читать в
Рига нарушает свои международные обязательства и в перспективе может оказаться на скамье подсудимых Международного суда ООН (МС ООН). Об этом на брифинге 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы предпринимаем наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают свои международные обязательства в сфере ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказала дипломат.
Латвии, по её словам, придется отвечать перед Международным судом ООН. Дипломат изложила причины и видение перспективы процесса.
"Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Речь идёт о неприкрытой дискриминации русских, героизации нацизма, имеющих системный характер, являющихся частью государственной политики её властей", - сообщила Захарова.
Она обратила внимание: в прибалтийской постсоветской республике действует дискриминационный позорный статус "неграждан", запрещено русскоязычное образование, русский язык вытесняется из всех сфер общественной жизни. Латвия преследует борцов с нацизмом и прославляет нацистских преступников, уничтожает памятники освободителям Латвии от гитлеровцев, ежегодно санкционирует шествия ветеранов СС.
Поэтому Россией начата официальная процедура в рамках ООН, которую официальная Рига отказывается воспринимать. Если досудебная процедура завершится безрезультатно, то Москвы, по словам Захаровой, намерена привлечь Латвию к ответственности перед Международным судом ООН.
Актуальное интервью на эту ему: Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
 
НовостиЛатвияРоссияРигаМария ЗахароваООНСССудМеждународный суд ООНдискриминациямеждународные отношенияРусофобияПрибалтикапостсоветское пространствоМИД РФдипломатические отношенияпубличная дипломатиянеонацистыРевизионизмгражданство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС
18:13Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН
18:00Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября
17:33Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ
17:33"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
17:32Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис
17:13"Украина вторглась в Россию". Почему США и Китай против затягивания горячей фазы конфликта
17:07Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
17:07Главный смутьян современной Америки вышел на свободу: поможет ли Стив Бэннон Трампу
16:59Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы
16:43Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
16:22Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ
16:20"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину
16:16ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ
16:05Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash
15:52Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов
15:44Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками
15:14В Венгрии озабочены вмешательством иностранных разведок в дела национального ВПК
14:48Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
14:31Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
Лента новостейМолния