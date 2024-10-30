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Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН

Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН - 30.10.2024 Украина.ру

Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН

Рига нарушает свои международные обязательства и в перспективе может оказаться на скамье подсудимых Международного суда ООН (МС ООН). Об этом на брифинге 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-30T18:13

2024-10-30T18:13

2024-10-30T18:14

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"Мы предпринимаем наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают свои международные обязательства в сфере ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказала дипломат.Латвии, по её словам, придется отвечать перед Международным судом ООН. Дипломат изложила причины и видение перспективы процесса."Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Речь идёт о неприкрытой дискриминации русских, героизации нацизма, имеющих системный характер, являющихся частью государственной политики её властей", - сообщила Захарова.Она обратила внимание: в прибалтийской постсоветской республике действует дискриминационный позорный статус "неграждан", запрещено русскоязычное образование, русский язык вытесняется из всех сфер общественной жизни. Латвия преследует борцов с нацизмом и прославляет нацистских преступников, уничтожает памятники освободителям Латвии от гитлеровцев, ежегодно санкционирует шествия ветеранов СС.Поэтому Россией начата официальная процедура в рамках ООН, которую официальная Рига отказывается воспринимать. Если досудебная процедура завершится безрезультатно, то Москвы, по словам Захаровой, намерена привлечь Латвию к ответственности перед Международным судом ООН.Актуальное интервью на эту ему: Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы

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