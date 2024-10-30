ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ - 30.10.2024 Украина.ру
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ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ
ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ - 30.10.2024 Украина.ру
ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ
Российские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
2024-10-30T16:16
2024-10-30T16:16
новости
курахово
игорь кимаковский
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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Советник главы региона Игорь Кимаковский добавил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Только накануне российские силы освободили четыре населенных пункта ДНР: Селидово, Горняк, Катериновку и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Кроме того, накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241028/1058413866.html
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курахово
россия
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, игорь кимаковский, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Игорь Кимаковский, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ

16:16 30.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
"Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне захватили обогатительную фабрику, заняли позиции западнее Кураховки и реки Волчья и теперь давят в сторону Ильинки. "Мучной" пишет, что многие украинские военные были взяты в плен", - говорится в публикации "Страны".
Советник главы региона Игорь Кимаковский добавил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.
"Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
28 октября, 11:58
ВС РФ подходят к Курахово - советник ПушилинаСелидово практически зачищено, тем временем российские военные подходят к Курахово. Об этом 28 октября в эфире "Соловьев Live" заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Только накануне российские силы освободили четыре населенных пункта ДНР: Селидово, Горняк, Катериновку и Доброволье.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Кроме того, накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
28 октября, 12:21
Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и ГорнякаНа выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
НовостиКураховоИгорь КимаковскийРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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