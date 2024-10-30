ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Российские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
"Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне захватили обогатительную фабрику, заняли позиции западнее Кураховки и реки Волчья и теперь давят в сторону Ильинки. "Мучной" пишет, что многие украинские военные были взяты в плен", - говорится в публикации "Страны".
Советник главы региона Игорь Кимаковский добавил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.
"Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Только накануне российские силы освободили четыре населенных пункта ДНР: Селидово, Горняк, Катериновку и Доброволье.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Кроме того, накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску.
28 октября, 12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и ГорнякаНа выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"