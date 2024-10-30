https://ukraina.ru/20241030/1058483142.html
Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов
Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов - 30.10.2024 Украина.ру
Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов
Хакерская группа "Злые русские хакеры" (RaHDit) выложила в открытый доступ паспортные данные и соцсети десятков нацистов полка "Азов"*
2024-10-30T15:52
2024-10-30T15:52
2024-10-30T15:52
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Группировка получила доступ к спецучетам СБУ. В них содержится информация о членах украинских националистических группировок, о самых непримиримых и идейных боевиках. "Среди них — командир "Азова"* с 2017 года Денис Прокопенко, позывной "Редис" — садист, язычник и футбольный фанат-ультрас. Идейные нацисты, конечно, хотели бы остаться инкогнито, но теперь все будут знать "героев незалежной" в лицо", - передает телеграм-канал Readovka.Хакеры опубликовали на сайте проекта "НемеZида" "заслуги" террористов, указали их паспортные данные и соцсети. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов.Подробнее о деятельности хакеров - в материале "Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова"* на сайте Украина.ру. * Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, "азов", сбу, украина, нато
Новости, Россия, "Азов", СБУ, Украина, НАТО
Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов
Хакерская группа "Злые русские хакеры" (RaHDit) выложила в открытый доступ паспортные данные и соцсети десятков нацистов полка "Азов"*
Группировка получила доступ к спецучетам СБУ. В них содержится информация о членах украинских националистических группировок, о самых непримиримых и идейных боевиках.
"Среди них — командир "Азова"* с 2017 года Денис Прокопенко, позывной "Редис" — садист, язычник и футбольный фанат-ультрас. Идейные нацисты, конечно, хотели бы остаться инкогнито, но теперь все будут знать "героев незалежной" в лицо", - передает телеграм-канал Readovka.
Хакеры опубликовали на сайте проекта "НемеZида" "заслуги" террористов, указали их паспортные данные и соцсети.
Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО
, воюющих против России
в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины
, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов.
* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.