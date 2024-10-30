https://ukraina.ru/20241030/1058483142.html

Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов

Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов - 30.10.2024 Украина.ру

Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов

Хакерская группа "Злые русские хакеры" (RaHDit) выложила в открытый доступ паспортные данные и соцсети десятков нацистов полка "Азов"*

2024-10-30T15:52

2024-10-30T15:52

2024-10-30T15:52

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Группировка получила доступ к спецучетам СБУ. В них содержится информация о членах украинских националистических группировок, о самых непримиримых и идейных боевиках. "Среди них — командир "Азова"* с 2017 года Денис Прокопенко, позывной "Редис" — садист, язычник и футбольный фанат-ультрас. Идейные нацисты, конечно, хотели бы остаться инкогнито, но теперь все будут знать "героев незалежной" в лицо", - передает телеграм-канал Readovka.Хакеры опубликовали на сайте проекта "НемеZида" "заслуги" террористов, указали их паспортные данные и соцсети. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов.Подробнее о деятельности хакеров - в материале "Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова"* на сайте Украина.ру. * Признан террористической организацией, запрещен в РФ.

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