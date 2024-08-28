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"Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова"

"Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова" - 28.08.2024 Украина.ру

"Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова"

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") 28 августа обнародовала данные почти 7,7 тысячи представителей обновленного нацистского "Азова"*, передает РИА Новости

2024-08-28T10:37

2024-08-28T10:37

2024-08-28T10:37

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данные

иностранные наемники

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По данным хакеров, это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". "Новый "Азов"* перенял традиции старого - здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимые, с отклонениями и т.д. Ряд лиц из нового "Азова" ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они... пошли воевать повторно", - пояснили они. Есть среди нацистов "Азова"* и иностранцы, например, гражданин Швеции Матиас Густавссон, взятый в плен в Мариуполе в 2022 году, был приговорен к смертной казни в ДНР, но в итоге обменен на российского военнослужащего. В 2024 году уже был в "Азове"*.Хакерская группа надеется, что их подборка поможет вооруженным силам не дать нацистам уйти от ответственности.В июле RaHDit обнародовала данные более 3,2 тысячи иностранных наемников в рядах ВСУ. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.*Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, террористическая организация, запрещенная в РФ.Подробнее о деятельности группировки - в материале "Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков на сайте Украина.ру.

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хакер, новости, россия, "азов", данные, иностранные наемники