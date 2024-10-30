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Кремль ответил на "вбросы" об отказе от ударов по энергообъектам

Кремль ответил на "вбросы" об отказе от ударов по энергообъектам - 30.10.2024 Украина.ру

Кремль ответил на "вбросы" об отказе от ударов по энергообъектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября прокомментировал журналистам сообщения в западных СМИ о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам на период зимы

2024-10-30T14:15

2024-10-30T14:15

2024-10-30T14:15

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"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.Подробнее - в материале Сергея Зуева Слухи об отказе от ударов по энергосистемам, критика Порошенко*. Главное на Украине на утро 30 октября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, украина, кремль