https://ukraina.ru/20241030/1058479612.html
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров - 30.10.2024 Украина.ру
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему и как украинцы забыли собственные корни, когда, по его... Украина.ру, 30.10.2024
2024-10-30T13:51
2024-10-30T13:51
2024-10-30T13:51
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германия
николай азаров
петр порошенко
арсен аваков
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сво
великая отечественная война
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Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему и как украинцы забыли собственные корни, когда, по его мнению, наступит перелом в украинском конфликте, прокомментировал беспредел, который устраивают людоловы из ТЦК, а также самоубийственные решения властей Украины. Кроме того, он объяснил, почему, несмотря на неподготовленность к сезону холодов, украинцы не переживают о тепле в своих домах. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:48 – 80 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков; 03:23 – В какой момент произойдёт перелом? 07:41 – "Фольксштурм" на Украине и беспредел ТЦК; 11:36 – Ядерное оружие на Украине; 15:40 – Подготовка Украины к холодам. * В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayAzarov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему и как украинцы забыли собственные корни, когда, по его мнению, наступит перелом в украинском конфликте, прокомментировал беспредел, который устраивают людоловы из ТЦК, а также самоубийственные решения властей Украины. Кроме того, он объяснил, почему, несмотря на неподготовленность к сезону холодов, украинцы не переживают о тепле в своих домах.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:48 – 80 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков;
03:23 – В какой момент произойдёт перелом?
07:41 – "Фольксштурм" на Украине и беспредел ТЦК;
11:36 – Ядерное оружие на Украине;
15:40 – Подготовка Украины к холодам.
* В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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