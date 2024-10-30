Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров - 30.10.2024 Украина.ру
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Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров - 30.10.2024 Украина.ру
Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему и как украинцы забыли собственные корни, когда, по его... Украина.ру, 30.10.2024
2024-10-30T13:51
2024-10-30T13:51
видео
украина
киев
германия
николай азаров
петр порошенко
арсен аваков
ес
сво
великая отечественная война
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Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему и как украинцы забыли собственные корни, когда, по его мнению, наступит перелом в украинском конфликте, прокомментировал беспредел, который устраивают людоловы из ТЦК, а также самоубийственные решения властей Украины. Кроме того, он объяснил, почему, несмотря на неподготовленность к сезону холодов, украинцы не переживают о тепле в своих домах. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:48 – 80 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков; 03:23 – В какой момент произойдёт перелом? 07:41 – "Фольксштурм" на Украине и беспредел ТЦК; 11:36 – Ядерное оружие на Украине; 15:40 – Подготовка Украины к холодам. * В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayAzarov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, киев, германия, николай азаров, петр порошенко, арсен аваков, ес, сво, великая отечественная война, донбасс, мобилизация, коммунальное хозяйство, социальная политика, владимир зеленский, уголь, газ, отопление, евроинтеграция, украина-ес, соглашение с ес, отопительный сезон, видео
Видео, Украина, Киев, Германия, Николай Азаров, Петр Порошенко, Арсен Аваков, ЕС, СВО, Великая Отечественная война, Донбасс, мобилизация, коммунальное хозяйство, социальная политика, Владимир Зеленский, уголь, газ, отопление, евроинтеграция, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, отопительный сезон

Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров

13:51 30.10.2024
 
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Премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему и как украинцы забыли собственные корни, когда, по его мнению, наступит перелом в украинском конфликте, прокомментировал беспредел, который устраивают людоловы из ТЦК, а также самоубийственные решения властей Украины. Кроме того, он объяснил, почему, несмотря на неподготовленность к сезону холодов, украинцы не переживают о тепле в своих домах.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:48 – 80 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков;
03:23 – В какой момент произойдёт перелом?
07:41 – "Фольксштурм" на Украине и беспредел ТЦК;
11:36 – Ядерное оружие на Украине;
15:40 – Подготовка Украины к холодам.
* В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayAzarov
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
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