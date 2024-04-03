https://ukraina.ru/20240403/1054290040.html
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк - 03.04.2024 Украина.ру
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
Украинские власти намерены переименовать город Северодонецк, расположенный в Луганской Народной Республике и находящийся под контролем российской армии. Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению намерен сменить название населённого пункта на Северскодонецк
2024-04-03T20:26
2024-04-03T20:26
2024-04-03T20:26
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северодонецк
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сво
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В рамках дерусификации топонимов, на Украине решили переименовать ещё семь городов и 44 села/поселка, уточнил замглавы Роман Лозинский комитета Рады. Помимо Северодонецка, название сменят и у Первомайска, который также находится под контролем России в ЛНР. Населённый пункт назовут Сокологорск. Красноград в Харьковской области станет Берестином, Першотравенск в Днепропетровской области переименуют в Шахтерское, Первомайский в Харьковской области назовут Златополем, Ватутино в Черкасской области – Багачево, а населённый пункт Дружба в Сумской области станет Журавским. Напомним, в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населённых пунктах Украины. До этого в стране в рамках борьбы со всем русским уничтожали памятники, книги, переписывали историю.
https://ukraina.ru/20231128/1051503672.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северодонецк, луганская народная республика, украина, верховная рада, декоммунизация, деколонизация, сво
Новости, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Украина, Верховная Рада, декоммунизация, деколонизация, СВО
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
Украинские власти намерены переименовать город Северодонецк, расположенный в Луганской Народной Республике и находящийся под контролем российской армии. Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению намерен сменить название населённого пункта на Северскодонецк
В рамках дерусификации топонимов, на Украине решили переименовать ещё семь городов и 44 села/поселка, уточнил замглавы Роман Лозинский комитета Рады.
Помимо Северодонецка, название сменят и у Первомайска, который также находится под контролем России в ЛНР. Населённый пункт назовут Сокологорск.
Красноград в Харьковской области станет Берестином, Першотравенск в Днепропетровской области переименуют в Шахтерское, Первомайский в Харьковской области назовут Златополем, Ватутино в Черкасской области – Багачево, а населённый пункт Дружба в Сумской области станет Журавским.
Напомним, в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населённых пунктах Украины.
До этого в стране в рамках борьбы со всем русским уничтожали памятники, книги, переписывали историю.