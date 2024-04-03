https://ukraina.ru/20240403/1054290040.html

Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк

Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк - 03.04.2024 Украина.ру

Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк

Украинские власти намерены переименовать город Северодонецк, расположенный в Луганской Народной Республике и находящийся под контролем российской армии. Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению намерен сменить название населённого пункта на Северскодонецк

2024-04-03T20:26

2024-04-03T20:26

2024-04-03T20:26

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северодонецк

луганская народная республика

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декоммунизация

деколонизация

сво

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В рамках дерусификации топонимов, на Украине решили переименовать ещё семь городов и 44 села/поселка, уточнил замглавы Роман Лозинский комитета Рады. Помимо Северодонецка, название сменят и у Первомайска, который также находится под контролем России в ЛНР. Населённый пункт назовут Сокологорск. Красноград в Харьковской области станет Берестином, Першотравенск в Днепропетровской области переименуют в Шахтерское, Первомайский в Харьковской области назовут Златополем, Ватутино в Черкасской области – Багачево, а населённый пункт Дружба в Сумской области станет Журавским. Напомним, в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населённых пунктах Украины. До этого в стране в рамках борьбы со всем русским уничтожали памятники, книги, переписывали историю.

https://ukraina.ru/20231128/1051503672.html

северодонецк

луганская народная республика

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новости, северодонецк, луганская народная республика, украина, верховная рада, декоммунизация, деколонизация, сво