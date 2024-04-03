Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк - 03.04.2024 Украина.ру
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Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк - 03.04.2024 Украина.ру
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
Украинские власти намерены переименовать город Северодонецк, расположенный в Луганской Народной Республике и находящийся под контролем российской армии. Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению намерен сменить название населённого пункта на Северскодонецк
2024-04-03T20:26
2024-04-03T20:26
новости
северодонецк
луганская народная республика
украина
верховная рада
декоммунизация
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сво
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В рамках дерусификации топонимов, на Украине решили переименовать ещё семь городов и 44 села/поселка, уточнил замглавы Роман Лозинский комитета Рады. Помимо Северодонецка, название сменят и у Первомайска, который также находится под контролем России в ЛНР. Населённый пункт назовут Сокологорск. Красноград в Харьковской области станет Берестином, Першотравенск в Днепропетровской области переименуют в Шахтерское, Первомайский в Харьковской области назовут Златополем, Ватутино в Черкасской области – Багачево, а населённый пункт Дружба в Сумской области станет Журавским. Напомним, в 2023 году президент Владимир Зеленский&nbsp;подписал закон&nbsp;"О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населённых пунктах Украины. До этого в стране в рамках борьбы со всем русским уничтожали памятники, книги, переписывали историю.
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новости, северодонецк, луганская народная республика, украина, верховная рада, декоммунизация, деколонизация, сво
Новости, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Украина, Верховная Рада, декоммунизация, деколонизация, СВО

Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк

20:26 03.04.2024
 
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать
Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать
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Украинские власти намерены переименовать город Северодонецк, расположенный в Луганской Народной Республике и находящийся под контролем российской армии. Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению намерен сменить название населённого пункта на Северскодонецк
В рамках дерусификации топонимов, на Украине решили переименовать ещё семь городов и 44 села/поселка, уточнил замглавы Роман Лозинский комитета Рады.
Помимо Северодонецка, название сменят и у Первомайска, который также находится под контролем России в ЛНР. Населённый пункт назовут Сокологорск.
Красноград в Харьковской области станет Берестином, Першотравенск в Днепропетровской области переименуют в Шахтерское, Первомайский в Харьковской области назовут Златополем, Ватутино в Черкасской области – Багачево, а населённый пункт Дружба в Сумской области станет Журавским.
Напомним, в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населённых пунктах Украины.
До этого в стране в рамках борьбы со всем русским уничтожали памятники, книги, переписывали историю.
Крым
28 ноября 2023, 14:42
Украина захотела переименовать города в российском КрымуВ Минреинтеграции Украины предложили переименовать географические названия в российском Крыму на топонимы на крымско-татарском языке. Об этом шла речь на заседании Нацкомиссии по вопросам крымскотатарского языка, передало 28 ноября ведомство в своем телеграм-канале
 
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