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Путин принял меры по увеличению экспорта

Путин принял меры по увеличению экспорта - 30.10.2024 Украина.ру

Путин принял меры по увеличению экспорта

Поддержка производителей отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, подготовка кадров и дорог, а также другие меры по стимулированию российского экспорта вошли в печень поручений президента России по итогам расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-10-30T12:05

2024-10-30T12:05

2024-10-30T12:05

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По итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета правительству поручено рассмотреть вопрос о направлении части средств от таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог. Правительству также поручено дополнительно рассмотреть вопрос о дальнейшем финансировании из федерального бюджета центров поддержки экспорта в субъектах Российской Федерации.Также среди поручений правительству значатся практические механизмы защиты имущественных прав и коммерческих интересов российских инвесторов. Это поручено сделать правительству при участии госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" и АО "Российский экспортный центр".Правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации поручено подготовить план развития межрегионального сотрудничества Российской Федерации, предусматривающий показатели экспорта в отношении опорных стран. К таковым отнесены значимые и перспективные импортеры российской продукции, не являющиеся недружественными государствами.Среди поручений им указано также разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. При этом должен быть обеспечен доступ экспортеров к таким услугам и мерам поддержки с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности.Правительству также предстоит принять меры, обеспечивающие расширение сети зарубежной инфраструктуры поддержки российского экспорта и институтов поддержки экспорта в опорных странах. Должно быть обеспечено повышение эффективности участия российских товаропроизводителей в выставочных экспозициях за рубежом.Правительству, комиссиям Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт", "Экономика и финансы" и при участии Банка России иУтвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции – об этом также сказано в президентских поручениях правительству, Госсовету и другим заинтересованным. При этом должно быть предусмотрено предоставление кредитов (займов) на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям этой продукции, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора кредита (займа). Также предписано обеспечить поддержку жизненного цикла этой продукции за рубежом и финансирование указанного комплекса мер по 2030 год.Правительству совместно с заинтересованными субъектами РФ при участии организаций – производителей несырьевых неэнергетических товаров поручено провести оценку прогнозных объемов экспорта этих товаров до 2030 года. им же при участии РЖД поручено провести анализ достаточности транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения экспорта.Президентом также поручено правительству и другим заинтересованным обеспечить создание условий для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом формируемых направлений перевозок экспортных товаров по транспортно-логистическим коридорам, в том числе международным.Предусмотреть создание механизмов, обеспечивающих информирование грузовладельцев об имеющихся и перспективных возможностях перевозки несырьевых неэнергетических товаров железнодорожным транспортом к портам. Совместно с заинтересованными правительству поручено утвердить программу "Сделано в России", направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России".При участии госкорпорации "Росатом" правительству поручено рассмотреть предоставление дополнительных мер господдержки образовательным проектам, предусматривающим подготовку кадров для реализации проектов внешнеэкономической деятельности.Комиссии Госсовета поручено подготовить совместно с АО "Российский экспортный центр" и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения о методике оценки деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса.Торгово-промышленной палате РФ поручено разработать рекомендации для субъектов внешнеэкономической деятельности. В них предложено включать в контракты оговорки об определении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово- промышленной палате Российской Федерации в качестве арбитражного органа."Российский экспортный центр" должен направить рекомендации президентского перечня поручений хозяйствующим субъектам. Администрации президента предписано направить в правительство предложения по развитию экспорта, разработанные высшими должностными лицами субъектов РФ.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблемные вопросы в публикации Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив

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