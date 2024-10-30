Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира - 30.10.2024 Украина.ру
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Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира
Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира - 30.10.2024 Украина.ру
Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал. Об этом заявил 30 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом
2024-10-30T12:03
2024-10-30T12:03
новости
россия
сергей лавров
русофобия
министр
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"Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе. Традиционные советы по организации соотечественников и другие объединения в недружественных странах сталкиваются с серьезным давлением, проявлениями русофобии, иных видов дискриминации, попытками отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни, расколоть мировое православие", - сказал Лавров.Министр при этом выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира.Подробнее о русофобии - в материале Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, сергей лавров, русофобия, министр
Новости, Россия, Сергей Лавров, Русофобия, министр

Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира

12:03 30.10.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал. Об этом заявил 30 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом
"Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе. Традиционные советы по организации соотечественников и другие объединения в недружественных странах сталкиваются с серьезным давлением, проявлениями русофобии, иных видов дискриминации, попытками отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни, расколоть мировое православие", - сказал Лавров.
Министр при этом выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира.
"Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - подчеркнул он.
Подробнее о русофобии - в материале Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСергей ЛавровРусофобияминистр
 
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12:05Путин принял меры по увеличению экспорта
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