https://ukraina.ru/20241030/1058473975.html

Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира

Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира - 30.10.2024 Украина.ру

Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира

Планы разобщить Русский мир бесперспективны, кто бы их ни вынашивал. Об этом заявил 30 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом

2024-10-30T12:03

2024-10-30T12:03

2024-10-30T12:03

новости

россия

сергей лавров

русофобия

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg

"Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе. Традиционные советы по организации соотечественников и другие объединения в недружественных странах сталкиваются с серьезным давлением, проявлениями русофобии, иных видов дискриминации, попытками отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни, расколоть мировое православие", - сказал Лавров.Министр при этом выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира.Подробнее о русофобии - в материале Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сергей лавров, русофобия, министр