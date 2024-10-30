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Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР

Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР - 30.10.2024 Украина.ру

Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР

Состоявшийся в октябре саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И

2024-10-30T10:06

2024-10-30T10:06

2024-10-30T10:06

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"Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом", — заявил китайский дипломат на встрече с замглавы МИД России Андреем Руденко.Ван И также отметил, что саммит организации не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга, чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации.Министр иностранных дел КНР сообщил также, что российско-китайские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. Пекин удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений Мосой, констатировал Ван И.Руденко поблагодарил Ван И за время для встреч с российскими дипломатами и выразил надежду, что эти контакты продолжатся."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", — цитирует Руденко РИА "Новости".Саммит БРИКС проходил 22-24 октября в Казани с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. В странах БРИКС проживает 45% населения Земли, в мировом ВВП по ППС доля объединения составляет 36,7%.Интервью на эту тему: Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему

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