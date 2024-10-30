Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР - 30.10.2024 Украина.ру
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Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР
Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР - 30.10.2024 Украина.ру
Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР
Состоявшийся в октябре саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И
2024-10-30T10:06
2024-10-30T10:06
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россия
владимир путин
брикс
саммит
международные отношения
мид рф
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"Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом", — заявил китайский дипломат на встрече с замглавы МИД России Андреем Руденко.Ван И также отметил, что саммит организации не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга, чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации.Министр иностранных дел КНР сообщил также, что российско-китайские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. Пекин удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений Мосой, констатировал Ван И.Руденко поблагодарил Ван И за время для встреч с российскими дипломатами и выразил надежду, что эти контакты продолжатся."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", — цитирует Руденко РИА "Новости".Саммит БРИКС проходил 22-24 октября в Казани с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. В странах БРИКС проживает 45% населения Земли, в мировом ВВП по ППС доля объединения составляет 36,7%.Интервью на эту тему: Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
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новости, казань, запад, россия, владимир путин, брикс, саммит, международные отношения, мид рф, мид кнр, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты
Новости, Казань, Запад, Россия, Владимир Путин, БРИКС, саммит, международные отношения, МИД РФ, МИД КНР, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты

Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР

10:06 30.10.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принимает участие в СМИД G20 в Индонезии
Глава МИД РФ С. Лавров принимает участие в СМИД G20 в Индонезии
© Пресс-служба МИД РФ
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Состоявшийся в октябре саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И
"Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом", — заявил китайский дипломат на встрече с замглавы МИД России Андреем Руденко.
Ван И также отметил, что саммит организации не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга, чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации.
Министр иностранных дел КНР сообщил также, что российско-китайские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. Пекин удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений Мосой, констатировал Ван И.
Руденко поблагодарил Ван И за время для встреч с российскими дипломатами и выразил надежду, что эти контакты продолжатся.
"Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", — цитирует Руденко РИА "Новости".
Саммит БРИКС проходил 22-24 октября в Казани с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. В странах БРИКС проживает 45% населения Земли, в мировом ВВП по ППС доля объединения составляет 36,7%.
Интервью на эту тему: Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
 
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