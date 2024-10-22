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ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие - 22.10.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие
За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК РФ
2024-10-22T13:19
2024-10-22T13:19
2024-10-22T13:19
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горловка
алексей кулемзин
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всу
военные преступления
обстрелы
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Ранения получили мужчины 1964 и 1984 г.р. в результате артиллерийского обстрела Центрально-Городского и Никитовского района Горловки."В Калининском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получил мужчины 1982 и 1970 г.р.", - сказано в официальном сообщении.Также повреждения получили четыре жилых домостроения, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 4 автомобиля.Также информация об обстрелах ВСУ поступает из столицы ДНР."По предварительной информации, в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района поврежден один из домов частного сектора по ул. Дружной. Осколками посечены кровля и стены, выбито остекление окон", - констатировал мэр Донецка Алексей Кулемзин.Белгородская область полностью находится в режиме ракетной опасности, сообщил официальный телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова. О ракетной опасности информировал сограждан и губернатор Курской области."На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил утром губернатор Белгородской области.Также на эту тему обзор Главное за ночь 22 октября
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донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, горловка, алексей кулемзин, вячеслав гладков, ск рф, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Алексей Кулемзин, Вячеслав Гладков, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, мирные жители
ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие
За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК РФ
Ранения получили мужчины 1964 и 1984 г.р. в результате артиллерийского обстрела Центрально-Городского и Никитовского района Горловки.
"В Калининском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получил мужчины 1982 и 1970 г.р.", - сказано в официальном сообщении.
Также повреждения получили четыре жилых домостроения, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 4 автомобиля.
Также информация об обстрелах ВСУ поступает из столицы ДНР.
"По предварительной информации, в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района поврежден один из домов частного сектора по ул. Дружной. Осколками посечены кровля и стены, выбито остекление окон", - констатировал мэр Донецка Алексей Кулемзин
.
Белгородская область
полностью находится в режиме ракетной опасности, сообщил официальный телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
. О ракетной опасности информировал сограждан и губернатор Курской области
.
"На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил утром губернатор Белгородской области.