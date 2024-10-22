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ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие - 22.10.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие

За минувшие сутки следователи СК России зафиксировали новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения ДНР. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК РФ

2024-10-22T13:19

2024-10-22T13:19

2024-10-22T13:19

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Ранения получили мужчины 1964 и 1984 г.р. в результате артиллерийского обстрела Центрально-Городского и Никитовского района Горловки."В Калининском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получил мужчины 1982 и 1970 г.р.", - сказано в официальном сообщении.Также повреждения получили четыре жилых домостроения, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 4 автомобиля.Также информация об обстрелах ВСУ поступает из столицы ДНР."По предварительной информации, в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района поврежден один из домов частного сектора по ул. Дружной. Осколками посечены кровля и стены, выбито остекление окон", - констатировал мэр Донецка Алексей Кулемзин.Белгородская область полностью находится в режиме ракетной опасности, сообщил официальный телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова. О ракетной опасности информировал сограждан и губернатор Курской области."На участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил утром губернатор Белгородской области.Также на эту тему обзор Главное за ночь 22 октября

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новости, россия, донецкая народная республика, горловка, алексей кулемзин, вячеслав гладков, ск рф, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители