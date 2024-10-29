Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - написал Кадыров.
По его словам, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц.
Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
О других атаках ВСУ - в материале ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший на сайте Украина.ру.