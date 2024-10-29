Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров - 29.10.2024 Украина.ру
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Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров
Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров - 29.10.2024 Украина.ру
Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров
Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2024-10-29T10:37
2024-10-29T10:37
новости
чечня
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
беспилотники
пожар
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"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - написал Кадыров.По его словам, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.О других атаках ВСУ - в материале ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший на сайте Украина.ру.
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новости, чечня, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, беспилотники, пожар
Новости, Чечня, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, беспилотники, пожар

Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров

10:37 29.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - написал Кадыров.
По его словам, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц.
Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
О других атаках ВСУ - в материале ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧечняРамзан КадыровВооруженные силы Украиныбеспилотникипожар
 
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