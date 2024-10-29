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Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров

Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров - 29.10.2024 Украина.ру

Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров

Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров

2024-10-29T10:37

2024-10-29T10:37

2024-10-29T10:37

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"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - написал Кадыров.По его словам, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.О других атаках ВСУ - в материале ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший на сайте Украина.ру.

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новости, чечня, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, беспилотники, пожар