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Отец Ассанжа рассказал о неприятностях из-за заявлений о будущем сына
Отец Ассанжа рассказал о неприятностях из-за заявлений о будущем сына - 30.10.2024 Украина.ру
Отец Ассанжа рассказал о неприятностях из-за заявлений о будущем сына
Джулиан Ассанж уже был в России, однако приедет ли вновь – неизвестно. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джон Шиптон
2024-10-30T10:07
2024-10-30T10:07
2024-10-30T10:07
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"Что ждет Джулиана в будущем, я просто не знаю. И у меня будут ужасные неприятности, если я буду рассуждать об этом. Джулиан сказал бы: "О чем ты вообще говоришь?" – сказал Шиптон, комментируя возможность посещения Ассанжем России в будущем.Он также сообщил, что Ассанж уже был в России во время путешествия по Транссибирской магистрали около 30 лет назад.Австралийский журналист, политзаключённый, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находился преследовался властями США за публикацию дипломатических депеш и других секретных документов. В июле он вышел из английской тюрьмы, заключил сделку с властями США и уехал в Австралию.Ранее на эту тему: США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
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новости, россия, сша, австралия, джулиан ассанж, сми, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, секретность, спецслужба
Новости, Россия, США, Австралия, Джулиан Ассанж, СМИ, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, секретность, спецслужба
Отец Ассанжа рассказал о неприятностях из-за заявлений о будущем сына
Джулиан Ассанж уже был в России, однако приедет ли вновь – неизвестно. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джон Шиптон
"Что ждет Джулиана в будущем, я просто не знаю. И у меня будут ужасные неприятности, если я буду рассуждать об этом. Джулиан сказал бы: "О чем ты вообще говоришь?" – сказал Шиптон, комментируя возможность посещения Ассанжем России в будущем.
Он также сообщил, что Ассанж уже был в России во время путешествия по Транссибирской магистрали около 30 лет назад.
Австралийский журналист, политзаключённый, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находился преследовался властями США
за публикацию дипломатических депеш и других секретных документов. В июле он вышел из английской тюрьмы, заключил сделку с властями США и уехал в Австралию
.