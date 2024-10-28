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США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа

США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа - 28.10.2024 Украина.ру

США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа

США способны только мешать другим нациям. На это указал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Джон Шиптон, передает РИА Новости

2024-10-28T09:57

2024-10-28T09:57

2024-10-28T09:57

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Он рассказал об ожиданиях от грядущих выборов президента США."Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение - его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача", - сказал Шиптон.Активист добавил, что после урагана "Катрина" для него стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе".Подробнее о попытках Штатов повлиять на другие страны - в материале США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт на сайте Украина.ру.

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новости, сша, сербия, джулиан ассанж, выборы