США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа - 28.10.2024 Украина.ру
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США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа - 28.10.2024 Украина.ру
США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
США способны только мешать другим нациям. На это указал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Джон Шиптон, передает РИА Новости
2024-10-28T09:57
2024-10-28T09:57
новости
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джулиан ассанж
выборы
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Он рассказал об ожиданиях от грядущих выборов президента США."Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение - его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача", - сказал Шиптон.Активист добавил, что после урагана "Катрина" для него стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе".Подробнее о попытках Штатов повлиять на другие страны - в материале США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт на сайте Украина.ру.
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новости, сша, сербия, джулиан ассанж, выборы
Новости, США, Сербия, Джулиан Ассанж, выборы

США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа

09:57 28.10.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
США способны только мешать другим нациям. На это указал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Джон Шиптон, передает РИА Новости
Он рассказал об ожиданиях от грядущих выборов президента США.
"Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение - его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача", - сказал Шиптон.
Активист добавил, что после урагана "Катрина" для него стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе".
"А что касается империи и осуществления власти в империи, то они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации - с помощью желтых, цветных революций и прочего", - добавил Шиптон.
Подробнее о попытках Штатов повлиять на другие страны - в материале США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАСербияДжулиан Ассанжвыборы
 
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