https://ukraina.ru/20241028/1058409033.html
США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа - 28.10.2024 Украина.ру
США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
США способны только мешать другим нациям. На это указал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Джон Шиптон, передает РИА Новости
2024-10-28T09:57
2024-10-28T09:57
2024-10-28T09:57
новости
сша
сербия
джулиан ассанж
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d0a958007a52a315b7a18bf76aebf541.jpg
Он рассказал об ожиданиях от грядущих выборов президента США."Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение - его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача", - сказал Шиптон.Активист добавил, что после урагана "Катрина" для него стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе".Подробнее о попытках Штатов повлиять на другие страны - в материале США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт на сайте Украина.ру.
сша
сербия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_aa4ff27faddf383cee02c90951b6e65c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сербия, джулиан ассанж, выборы
Новости, США, Сербия, Джулиан Ассанж, выборы
США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
США способны только мешать другим нациям. На это указал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - Джон Шиптон, передает РИА Новости
Он рассказал об ожиданиях от грядущих выборов президента США.
"Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение - его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача", - сказал Шиптон.
Активист добавил, что после урагана "Катрина" для него стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе".
"А что касается империи и осуществления власти в империи, то они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации - с помощью желтых, цветных революций и прочего", - добавил Шиптон.