"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР
12:12 29.10.2024 (обновлено: 12:13 29.10.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Российские войска освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 29 октября подтвердили в Минобороны РФ
Накануне глава региона Денис Пушилин отметил, что российские военные производят финальную зачистку Горняка и Селидово, и осталось лишь дождаться официального подтверждения об освобождении этих населенных пунктов от Минобороны РФ.
Журналисты "Страны" добавили, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.
Вчера, 12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и ГорнякаНа выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.