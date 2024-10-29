"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР - 29.10.2024 Украина.ру
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"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР
"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР - 29.10.2024 Украина.ру
"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 29 октября подтвердили в Минобороны РФ
2024-10-29T12:12
2024-10-29T12:13
новости
россия
донецкая народная республика
курахово
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
освобождение
населенный пункт
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Накануне глава региона Денис Пушилин отметил, что российские военные производят финальную зачистку Горняка и Селидово, и осталось лишь дождаться официального подтверждения об освобождении этих населенных пунктов от Минобороны РФ."Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка", - добавило в понедельник украинское издание "Страна.ua".Журналисты "Страны" добавили, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
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донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, освобождение, населенный пункт

"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР

12:12 29.10.2024 (обновлено: 12:13 29.10.2024)
 
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Российские войска освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 29 октября подтвердили в Минобороны РФ
Накануне глава региона Денис Пушилин отметил, что российские военные производят финальную зачистку Горняка и Селидово, и осталось лишь дождаться официального подтверждения об освобождении этих населенных пунктов от Минобороны РФ.
"Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка", - добавило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Журналисты "Страны" добавили, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.
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Вчера, 12:21
Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и ГорнякаНа выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФосвобождениенаселенный пункт
 
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