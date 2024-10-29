Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий" - 29.10.2024 Украина.ру
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Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий"
Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий" - 29.10.2024 Украина.ру
Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий"
У Владимира Путина нет красных линий, он решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он будет уничтожен. Такое заявление в эфире латвийского информационного агентства LETA сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
2024-10-29T10:52
2024-10-29T10:52
новости
россия
запад
москва
владимир путин
дмитрий кулеба
брикс
красные линии
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Он добавил, что Москва якобы планирует разорвать Европу на куски, чтобы "доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - несостоявшийся мир", а мир во главе с Россией - "это правильный путь в будущее".Кулеба уточнил, что в США и Европе недооценивают "ущерб, причиняемый им российской пропагандой и методами, используемыми Москвой". Он отметил, что если на Западе "не слушали украинцев, когда это было необходимо" и не боролись с Россией, то "они будут уничтожены".Также экс-глава украинского МИДа поблагодарил Латвию "за все, что вы сделали и сделаете для нас" и поздравил латышей с наступающим Днем независимости.Буквально несколько дней назад, когда в Казани проходил форум БРИКС, мировые СМИ писали о том, что Западу очевидно не удалось изолировать Россию. В частности, американское издание CNN отметило, что "крупный саммит" в РФ - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой , и это предвестник мировых перемен.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.По итогам саммита БРИКС в Казани сразу 13 государств получили статус стран-партнеров объединения: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам и Белоруссия.Другие темы: Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН.
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новости, россия, запад, москва, владимир путин, дмитрий кулеба, брикс, красные линии
Новости, Россия, Запад, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, БРИКС, красные линии

Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий"

10:52 29.10.2024
 
Уходящий Кулеба
Уходящий Кулеба
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У Владимира Путина нет красных линий, он решил провести свою жизнь в борьбе, поэтому Западу стоит бояться и бороться, иначе он будет уничтожен. Такое заявление в эфире латвийского информационного агентства LETA сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Никто не может сказать, когда закончится война. Но я думаю, что Путин решил провести остаток своей жизни в борьбе. Лондону и всем другим столицам должно быть ясно, что если Путин увидит возможность атаковать любую западную столицу - а я не шучу и не преувеличиваю - он воспользуется этой возможностью. Для него нет красных линий", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Москва якобы планирует разорвать Европу на куски, чтобы "доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - несостоявшийся мир", а мир во главе с Россией - "это правильный путь в будущее".
Кулеба уточнил, что в США и Европе недооценивают "ущерб, причиняемый им российской пропагандой и методами, используемыми Москвой". Он отметил, что если на Западе "не слушали украинцев, когда это было необходимо" и не боролись с Россией, то "они будут уничтожены".
Также экс-глава украинского МИДа поблагодарил Латвию "за все, что вы сделали и сделаете для нас" и поздравил латышей с наступающим Днем независимости.
Буквально несколько дней назад, когда в Казани проходил форум БРИКС, мировые СМИ писали о том, что Западу очевидно не удалось изолировать Россию. В частности, американское издание CNN отметило, что "крупный саммит" в РФ - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой , и это предвестник мировых перемен.
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В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
По итогам саммита БРИКС в Казани сразу 13 государств получили статус стран-партнеров объединения: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам и Белоруссия.
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