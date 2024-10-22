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ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший

ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший - 22.10.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший

В результате атаки вражеских дронов в Энергодаре, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом 22 октября в своем телеграм-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

2024-10-22T09:42

2024-10-22T09:42

2024-10-22T09:42

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Балицкий попросил жителей области по возможности переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.Запорожская АЭС перешла под контроль России в феврале 2022 года. С тех пор ВСУ огромное число раз пытались атаковать станцию и город Энергодар, в котором она расположена. Так, с последнего налета вражеских БПЛА не прошло и суток. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа отметил, что обстрелы ЗАЭС и Энергодара для Киева - способ переключить внимание от своих неудач на поле боя и втянуть НАТО в конфликт с Россией.Использование Киевом АЭС как разменной монеты в своих политических играх касается не только Запорожской станции, подчеркнул директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС. Эксперт добавил, что Украина постоянно прощупывает свои возможности ядерного шантажа и готова на все.Еще по теме: ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников

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новости, энергодар, россия, киев, евгений балицкий, алексей мухин, вооруженные силы украины, запорожская аэс