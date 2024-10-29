https://ukraina.ru/20241029/1058436741.html

НАТО испугалось армии северокорейцев, которых еще никто не видел

НАТО испугалось армии северокорейцев, которых еще никто не видел - 29.10.2024 Украина.ру

НАТО испугалось армии северокорейцев, которых еще никто не видел

Тему присутствия северокорейских солдат на территории России и их участие в боевых действиях подхватил сам генсек НАТО Марк Рютте. Всего несколько дней назад он опровергал эту информацию, и вот сегодня заявил о развёртывании войск КНДР в Курской области.

2024-10-29T06:07

2024-10-29T06:07

2024-10-29T06:07

россия

кндр

украина

рютте

владимир путин

елена панина

нато

совет безопасности оон

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg

Украинские политики давно настойчиво подталкивают западных союзников вмешаться в конфликт. Сейчас НАТО может воспользоваться самоназванным поводом ввода корейцев в ряды российских вооруженных сил и включить (уже открыто) свой контингент в боевые действия. Вероятность невысокая, даже украинские эксперты над ней посмеиваются. Но события развиваются по возрастающей в сторону эскалации. Что значит заявление Рютте и как это отразится на реальном фронте – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский дипломат Валерий ЧалыйЕсли оценивать с точки зрения дипломатического языка, то сегодняшнее заявление Генерального секретаря НАТО в связи с размещением войск Северной Кореи в Европе достаточно четкое. "Безопасность Украины - это наша безопасность" ("Ukraine`s security is our security"). Но за заявлениями должны следовать немедленные и решительные действия. Концентрированные во времени действия, обеспеченные ресурсами и при четкой политической воле и смелом лидерстве. Растягивающаяся война непременно придет и в страны НАТО. Кто гарантировал, что те же северные корейцы не будут впоследствии передислоцированы на российскую границу с Эстонией, Латвией или сразу в Калининградскую область, а китайцы не появятся впоследствии на белорусской границе с Польшей или Литвой? Поэтому ответы должны быть адекватны заявлениям. И если еще кто-то размышляет о недопущении эскалации (она уже здесь), нераспространении войны (это уже разворачивается на наших глазах), избежание дальнейших расходов на безопасность и оборону (уже нереально) – тот не успевает не только за агрессором, но и за историческим временем! Часы тикают…Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаИтак, теперь и Рютте заявил о "развёртывании северокорейских войск в Курской области". Тут интересно, какие именно фразы использовал свеженазначенный генсек НАТО, помимо традиционных мантр про "растущее отчаяние Путина". "Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности", — заявил Рютте, выступая перед журналистами по завершении брифинга южнокорейской делегации в НАТО. По словам генсека альянса, такое развертывание северокорейских войск представляет собой "значительную эскалацию" участия Пхеньяна в "противозаконной войне России", нарушение резолюций Совбеза ООН и "опасное расширение" войны. Это любопытные формулировки, если учесть, что ни Россия, ни Украина не находятся в состоянии войны. И что, даже если верить Рютте, развёртывание подразделений Корейской народной армии происходит исключительно в Курской области — то есть на международно признанной территории России, где оба государства, РФ и КНДР, могут делать всё что угодно в рамках двусторонних отношений и международных договоров. В этих условиях заявлять о том, что КНДР "участвует в войне против Украины", попросту абсурдно. А жаловаться на рост эскалации — ещё и нелепо, поскольку укрепление курского фланга ВС РФ приведёт как раз к деэскалированию ситуации. Однако пикироваться с Рютте нет никакого смысла. Лучше быть готовыми к тому, что под соусом "северокорейского" фактора США и НАТО сейчас сами постараются интернационализировать конфликт на Украине — но так, чтобы не вызвать обещанный ответ со стороны Москвы. По той же "безвоенной" логике, если НАТО сейчас официально введёт войска на Украину, это нельзя будет считать нападением на Россию. Вокруг этой линии и могут выстраиваться планы Глобального Запада на ближайшие недели.Украинский политтехнолог Тарас Березовец*НАТО наконец-то увидело, что войска Северной Кореи уже находятся в Курской области РФ. НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей – это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности", – заявил генсек Марк Рютте. Вопрос – а что дальше? Эскалацию увидели, что война расширилась на одного участника со стороны России. На "стрелку" подтянулся Ким. А кто из наших друзей подтянулся? То-то и оно.Общественный деятель Дмитрий СпивакВот это скорость у самого мощного Альянса в мире! Генсек НАТО впервые подтвердил, что КНДР направила РФ своих солдат для войны против Украины. Это сколько уже прошло? Две недели? Также Рютте призвал РФ и КНДР немедленно остановить эти действия. А союзников НАТО – предоставить дополнительную военную поддержку украинской армии. А к кому он все время обращается??? Ты ж генсек. Ну дай оружие. Или войска. Не можешь? Так к чему эти сотрясения воздуха? Лучше бы молчал уже…Политический и экономический аналитик Алексей АнтоновСамое главное в корейском кейсе: теперь нормальные американские прагматики могут сказать британскому психопату Джонсону и американскому психопату Грэму (и прочим Нуландам), что смысла продолжать на Украине уже никакого нет. Если Россия имеет доступ к человеческим ресурсам КНДР, то прогнуть Путина на мобилизацию (с падением рейтинга), карточки на масло, о котором мечтают многие в Лондоне и в некоторых "турбопатриотичных" московских кабинетах — уже ну никак не получится. Это ли не прекрасно?О том, что пишет западная пресса о ситуации с "корейским контингентом", участвующим в СВО - в статье "Американская пресса обнаружила солдат КНДР в Курской области"* Деятельность запрещена на территории РФ

россия

кндр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

россия, кндр, украина, рютте, владимир путин, елена панина, нато, совет безопасности оон, эксклюзив