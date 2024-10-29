Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию - 29.10.2024 Украина.ру
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Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию
Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию - 29.10.2024 Украина.ру
Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию
Донбасс, Херсон и Запорожье Россия обязана освободить по конституции. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы
2024-10-29T06:00
2024-10-29T06:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.Он напомнил, что ситуация для ВСУ становится все хуже и хуже. По его словам, там уже больше 100 тысяч "пятисотых", которые не хотят воевать.Он считает, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя."Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.Полный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию
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Новости, Харьков, Донбасс, Херсон, ВС РФ, детали

Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию

06:00 29.10.2024
 
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Донбасс, Херсон и Запорожье Россия обязана освободить по конституции. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.
Он напомнил, что ситуация для ВСУ становится все хуже и хуже. По его словам, там уже больше 100 тысяч "пятисотых", которые не хотят воевать.
"Да, поступила команда из Киева мобилизовать еще 200 тысяч человек. Но я надеюсь, что большинство из них все же бросят оружие при первой возможности. И я надеюсь, что продвижение армии России будет не 500 метров в день, а гораздо больше. Во всяком случае, Донбасс, Херсон и Запорожье мы по конституции обязаны освободить. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы", — поделился мыслями Онищенко.
Он считает, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя.
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"Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.
Полный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию
 
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