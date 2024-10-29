https://ukraina.ru/20241029/1058425076.html

Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию

Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию - 29.10.2024 Украина.ру

Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию

Донбасс, Херсон и Запорожье Россия обязана освободить по конституции. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы

2024-10-29T06:00

2024-10-29T06:00

2024-10-29T06:00

новости

харьков

донбасс

херсон

вс рф

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058324285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b4f0394604979996204cda62f727bbd.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.Он напомнил, что ситуация для ВСУ становится все хуже и хуже. По его словам, там уже больше 100 тысяч "пятисотых", которые не хотят воевать.Он считает, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя."Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.Полный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

https://ukraina.ru/20241027/1058371721.html

харьков

донбасс

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, донбасс, херсон, вс рф, детали