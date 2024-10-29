Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Донбасс, Херсон и Запорожье Россия обязана освободить по конституции. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.
Он напомнил, что ситуация для ВСУ становится все хуже и хуже. По его словам, там уже больше 100 тысяч "пятисотых", которые не хотят воевать.
"Да, поступила команда из Киева мобилизовать еще 200 тысяч человек. Но я надеюсь, что большинство из них все же бросят оружие при первой возможности. И я надеюсь, что продвижение армии России будет не 500 метров в день, а гораздо больше. Во всяком случае, Донбасс, Херсон и Запорожье мы по конституции обязаны освободить. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы", — поделился мыслями Онищенко.
Он считает, что Харьков надо окружать, в лоб на него идти нельзя.
"Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать", — объяснил Онищенко.