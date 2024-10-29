Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов
© AP / Jens MeyerАкция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год
© AP / Jens Meyer
Немцы знают, что их СМИ им лгут. Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что настоящий враг Путина — это "наш свободный и независимый демократический образ жизни".
По словам эксперта, простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции.
"Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает. Тем не менее многие простые немцы этой пропаганде не верят. На это влияет три фактора. Первое — русские немцы доносят правду до населения Германии. Второе — мы не закрыли свои границы. Немцы могут ездить в Калининград, в Москву, в Краснодар. Даже некоторые посещают Крым, хотя это для них запрещено. И они видят, что никакого враждебного настроя в России нет", — подробно описал Борисов.
Он добавил, что немцы знают, что их СМИ им лгут.
"Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут", — заключил Борисов.
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией