https://ukraina.ru/20241029/1058423521.html

Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов

Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов - 29.10.2024 Украина.ру

Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов

Немцы знают, что их СМИ им лгут. Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут

2024-10-29T03:45

2024-10-29T03:45

2024-10-29T03:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что настоящий враг Путина — это "наш свободный и независимый демократический образ жизни".По словам эксперта, простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции.Он добавил, что немцы знают, что их СМИ им лгут."Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут", — заключил Борисов.Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией

https://ukraina.ru/20241027/1058370707.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, украина, россия, минобороны, детали