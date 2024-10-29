Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов - 29.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241029/1058423521.html
Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов
Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов - 29.10.2024 Украина.ру
Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов
Немцы знают, что их СМИ им лгут. Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут
2024-10-29T03:45
2024-10-29T03:45
новости
германия
украина
россия
минобороны
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/80/1033788075_0:252:4849:2980_1920x0_80_0_0_0b4e019ce2bbbf2cbf369c7345ccc2a1.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что настоящий враг Путина — это "наш свободный и независимый демократический образ жизни".По словам эксперта, простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции.Он добавил, что немцы знают, что их СМИ им лгут."Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут", — заключил Борисов.Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией
https://ukraina.ru/20241027/1058370707.html
германия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/80/1033788075_269:0:4580:3233_1920x0_80_0_0_eed62021b6c8f697f467c204e5bf7d73.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, россия, минобороны, детали
Новости, Германия, Украина, Россия, Минобороны, детали

Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов

03:45 29.10.2024
 
© AP / Jens MeyerАкция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год
Акция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP / Jens Meyer
Читать в
Немцы знают, что их СМИ им лгут. Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что настоящий враг Путина — это "наш свободный и независимый демократический образ жизни".
По словам эксперта, простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции.
"Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает. Тем не менее многие простые немцы этой пропаганде не верят. На это влияет три фактора. Первое — русские немцы доносят правду до населения Германии. Второе — мы не закрыли свои границы. Немцы могут ездить в Калининград, в Москву, в Краснодар. Даже некоторые посещают Крым, хотя это для них запрещено. И они видят, что никакого враждебного настроя в России нет", — подробно описал Борисов.
Он добавил, что немцы знают, что их СМИ им лгут.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2024
27 октября, 06:40
Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — БезпалькоДональд Трамп ставит своей целью переложить тяжесть конфликта на плечи Европы, в то время как Франция не боится смелых заявлений. Для американского истеблишмента нет наилучшего развития событий
"Точно так же они переносят эту же историю и на войну с Украиной. Тем более, что они видят, какие украинцы к ним приезжают, на каких машинах дорогих, как они себя ведут", — заключил Борисов.
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией
 
НовостиГерманияУкраинаРоссияМинобороныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Диагноз власти - невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить
06:07НАТО испугалось армии северокорейцев, которых еще никто не видел
06:02Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его
06:00Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию
05:45Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко
05:30Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
05:15Онищенко: Зеленский перестал бороться за Харьков, поэтому пытается убить как можно больше русских
05:00Германия еще долго не поднимет "лапки кверху". Борисов про конечную точку украинского конфликта
04:45Онищенко: Даже если человек кричал "Слава Украине", он не обязательно бандеровец
04:30"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года
04:15Онищенко: Миллионы украинцев желают переехать в Россию, поэтому одного Шереметьево недостаточно
04:00Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина
03:45Германия изо всех сил стягивает купол над головой своих граждан, но правда до них добирается — Борисов
03:30Онищенко: Для украинцев нужно развеять стереотип о том, что российские солдаты воруют унитазы
03:15"Не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать". Эксперт про языковые перформансы
03:00Южная Корея кричит о "секретных" доказательствах присутствия КНДР на СВО, пока США отмалчиваются
19:19Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборов
18:42Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины
18:15Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине
17:58ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
Лента новостейМолния