https://ukraina.ru/20241028/1058412177.html

Цитаты недели: Что говорят об Украине на Западе и в самой Украине. "Страна официантов и проституток"

Цитаты недели: Что говорят об Украине на Западе и в самой Украине. "Страна официантов и проституток" - 28.10.2024 Украина.ру

Цитаты недели: Что говорят об Украине на Западе и в самой Украине. "Страна официантов и проституток"

Сегодня многие политики, журналисты, экономисты и просто граждане Украины задаются вопросом: что останется от Украины?

2024-10-28T11:32

2024-10-28T11:32

2024-10-28T12:34

украина

сша

казань

владимир зеленский

вадим карасев

портников

брикс

оон

офис президента

эксклюзив

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И это вопрос не только и даже не столько про территории.Какая будет экономика? Кто здесь будет жить? Чем заниматься?За 30 лет независимости Украина потеряла всё, что было ей подарено высокоразвитой цивилизацией СССР: самый большой в мире торговый флот (он полностью исчез), авиастроение, судостроение, турбиностроение, машиностроение и даже ткацкие комбинаты (их больше нет в принципе), и даже фабрику пианино (пианино "Украина" больше не выпускают).Вообще же список "что было в 1991-м, что пропало на 2021 год" огромный, можно перечислять до бесконечности.Но какая же в принципе может быть теперь идея будущего для Украины?И кто захочет жить в этой новой Украине?Кто будет инвестировать в экономику и на каких условиях?Предлагаем вам тоже познакомиться с различными мнениями на эту тему."Страна официантов""Страна официантов, страна барбершопов" — так описывает будущее Украины политолог Вадим Карасёв.Жители Украины должны понимать, за какое будущее своей страны они воюют. Хоть в каких границах.Какая будет здесь экономика?Сельское хозяйство и добыча ископаемых?"Богатые владельцы недр и чернозёмов будут приезжать сюда, на свои латифундии, - говорит Карасёв. - Значит, нужны будут рестораны, отели хорошего уровня, девочки легкого поведения."А что ещё?Кроме обслуги, больше ничего не нужно. Современная добывающая промышленность и сельское хозяйство нуждаются в очень небольшом количестве людей."Когда вы говорите про границы 1991 года, вы какую Украину имеете в виду? - продолжает Вадим Карасёв. - Это была Советская Украина, с многотысячными городами, многотысячными заводами Востока и Юга Украины.""Институты, политехи, доценты, аспиранты, студенты, преподаватели. Проектировали корабли, ракеты, машины. Теперь же идет деиндустриализация. Это будет Украина без промышленности, аграрная держава, на 15-20 миллионов населения."Какое будущее у БРИКС?Многие украинские аналитики, политологи обсуждали форум БРИКС в Казани и перспективы будущего в связи с глобальным переходом мира в новую геополитическую реальность.Вадим Юрьевич Карасёв рассуждает про то, что страны БРИКС показывают привлекательный образ будущего, по большому счёту, для человечества. И для Украины, конечно, тоже."В БРИКС формируется новый глобальный средний класс, который требует на уровне государства справедливой торговли, справедливого обмена и справедливой международной политики. На западе же разрушается средний класс. Появляется очень много лишних людей. Финансовый капитал, который делает деньги из воздуха, хочет из этих людей вывести новый человеческий тип. Новый антропологический тип. Трансгендеры. Мультирасовость. Чайлдфри. ""БРИКС перенимает все хорошее, что было раньше у Запада: конкуренция, справедливая торговля, международное право, буржуазная семья, религиозные ценности. И посмотрите теперь, кто вырождается, а кто находится в стадии роста и развития. Сегодня Запад - это Рим эпохи упадка"."Падение на колени" в КазаниНо в украинской властной "элите" говорят не о путях развития человечества. Или хотя бы одной отдельной Украины.Там по прежнему заняты мелкой крысиной грызнёй.Неприкрытую злобу продолжает вызывать позиция генерального секретаря ООН Гутерриша, который посмел без разрешения Украины поехать в Казань.Его и Зеленский уже обругал, и остальные высказались.Теперь там новая любимая фишка: ООН пишут маленькими буквами: "оон."Детский сад, не иначе.Им подпевает глава МИД Литвы Ландсбергис:"Это конец ООН".Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии, назвал появление Гутерриша в Казани "падением на колени".Это тот самый Мельник, автор известного словосочетания "ливерная колбаса" - так он называл канцлера Германии.Так что Гутерришу ещё повезло. По сравнению с Шольцем.Но каков же план будущего страны?Об этом не думает во власти никто, никакого хоть более-менее ясного плана нет.Похоже, всех вполне устраивает сегодняшний беспредел.Доходит до того, что журналист Портников указывает: "если тебе не нравится коррупция - уезжай отсюда".И это не шутка, не гипербола, а мнение очень близкого к власти функционера."Чемодан, вокзал, Польша!"Тридцать лет на Украине кричали несогласным: "Чемодан, вокзал, Россия!"Теперь новое направление указывает критикам режима Зеленского скандально известный украинский журналист, рупор Офиса президента Портников:- Если вас больше волнует коррупция в стране, а не то, что этой страны скоро не станет - "вали́за, вокзал, Польща" (вализа - чемодан).Так он ответил на вопрос о том, что народ очень скептически относится к власти, особенно после таких публикаций, как той, где рассказывалось о 6 миллионов долларов наличными "на кровати начальницы медкомиссии в Хмельницком".Почему вопрос о коррупции на Украине так возмутил Портникова?Наверное, защищает классово близких? Всех, кто наживается на войне.Или думает, что "этой страны скоро не станет", поэтому надо успеть набить карманы?Новости из Европы и США, где об Украине, кажется, хотели бы быстрее забыть. Её будущее описывают так:Украина не в приоритете"Зрада" из США. Кандидат в вице президенты Вэнс:Украина "не так важна" для США, как другие регионы мира, сказал возможный будущий "вице" при Трампе Вэнс. Такие регионы, например, как Тайвань, где делают микрочипы, гораздо важнее.Сказано дипломатично, но предельно ясно. "Вытаскивайте себя сами".Шольц и Пеллегрини: Уберите свой план со столаПрезидент Словакии Петер Пелегрини высказался по поводу "плана победы" Зеленского.И тоже, можно сказать, отмахнулся. Убрал со стола.Как известно, первый и основной пункт плана Зеленского - вступление Украины в НАТО. Вот что по этому поводу думает Пеллегрини:"Мы сошлись с канцлером Шольцем во мнении, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не находится даже "на столе". И даже не может попасть туда. Он является нереальным".Зеленский как собака СШАСеверная Корея тоже конкретно и чётко охарактеризовала Украину, в своём стиле.Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками, которых воспитали США."Учим новое имя: Ким Ё Чжон, северокорейский государственный и партийный деятель.Младшая сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, дочь Ким Чен Ира, внучка основателя КНДР Ким Ир Сена.Интересно, что ответит Украина? Промолчат, скорее всего. Они умеют хамить только боаговоспитанным Шольцу и Гутерришу.На Украине же обсуждают возможные выборы, как путь в будущее, но обсуждение бессмысленно: их не будет.В 2025 году выборов нет!Бывший депутат Рады Украины Игорь Мосийчук проанализировал договор, который подписали на 2025 год МВФ и Украина: выборов нет!Но это, конечно, не главный показатель. Однако, его подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак:Выборы президента? Ещё чего захотели!На самом деле Ермак сказал дословно следующее:"Выборы будут сразу после окончания войны. Зеленский хочет, чтобы все солдаты могли голосовать, как и беженцы за границей."Что мешает сейчас голосовать беженцам и солдатам? Во время войны на Донбассе выборы и с Порошенко, и с Зеленским как-то были ведь проведены?Тем более, что в армии все учтены, пронумерованы и находятся в своих частях.Беженцы могут голосовать как на участках в других странах, так и с помощью цифровых систем.Сам Зеленский заявлял: "Украина - самая цифровизированная страна".Так что причина "невыборов" другая, и она всем ясна и известна: рейтинги Зеленского.Другой вопрос, как проводить выборы, если на участках будут дежурить ТЦК и отлавливать мужчин? Вот это действительно, вопрос.Ну а что говорят в США хотя бы про военные перспективы, а не про более отдалённое будущее Украины?А есть ли план победы?То, что его нет у Украины, это понятно.Но гораздо важнее, что "плана нет у США", - так растерянно говорят эксперты на Украине.Тем более после вот таких высказываний высшего военного руководства Америки:Ллойд Остин, министр обороны США, посоветовал Украине (отказывая в поставках ракет):"Зачем вам ракеты, у вас есть отличные беспилотники".Также Ллойд Остин:"Украина прошла путь от "коктейлей Молотова" до лучших в мире дронов".То есть про ракеты, Южмаш, Харьковский авиационный завод и КБ Антонова Остин ничего не слышал.В его представлении Украина - отсталая страна, какое-то племя с копьями и луками."Коктейли Молотова" - это всё, что у них было, когда это украинское племя США подобрали, приютили, обогрели.В какой-то степени он прав. Всё, что было создано в СССР, всего лишь за 20-25 лет пришло в упадок, было разворовано или похищено.План поражения?Интересный вопрос задал премьер Венгрии Виктор Орбан:"Если украинцы сейчас переходят к плану победы, то до этого, что у них было? План поражения?"Это не такой простой вопрос и не шутка. А действительно, что у них было до этого?И даже можно задать вопрос: а что у них было до этого, предыдущие 30 - 35 лет? Какой план?И какой же всё-таки план будущего у Украины?Если Украина сохранится как государство. Впрочем, и сейчас это - просто имитация государства."Через 10 лет Украина станет второй Францией", любил говорить Леонид Кравчук, первый президент Украины.Но уже через 20 лет посол США на Украине обрисовал путь подконтрольного племени: "аграрная сверхдержава".И они поверили и пошли! И продолжают идти.Главные скандалы недели - в статье Елены Мурзиной "Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ""

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, сша, казань, владимир зеленский, вадим карасев, портников, брикс, оон, офис президента, эксклюзив