https://ukraina.ru/20230530/1046715986.html
США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт
США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт - 30.05.2023 Украина.ру
США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт
Соединенные Штаты совместно с НАТО осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны "чужими руками" против Сербии и разжигания цветной революции в стране, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош 30 мая
2023-05-30T14:01
2023-05-30T14:01
2023-05-30T14:01
новости
сербия
косово
александр вучич
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101029/78/1010297837_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_87528b5d41f22b5f68ad1099730c34fe.jpg
Несколько дней назад, 26 мая, полиция на севере самопровозглашённой республики Косово применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей.По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.По его мнению, давление со стороны Соединенных Штатов не осталось без ответа со стороны президента Сербии Александра Вучича, который принял решение привести вооруженные силы в постоянную боеготовность и развернуть части на границе с Косово.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230528/1046647962.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101029/78/1010297837_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_427d15dd69d58a4a72addcdbabe9137a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, косово, александр вучич, нато
США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт
Соединенные Штаты совместно с НАТО осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны "чужими руками" против Сербии и разжигания цветной революции в стране, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош 30 мая
Несколько дней назад, 26 мая, полиция на севере самопровозглашённой республики Косово применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей.
По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.
"Надо сказать, что США и НАТО в настоящее время проводят политику, направленную на подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны чужими руками против Сербии и организации в Сербии цветной революции. В конце концов это вызвало совершенно справедливый протест сербского населения Косово и поставило ситуацию там на грань военного конфликта", - сказал эксперт.
По его мнению, давление со стороны Соединенных Штатов не осталось без ответа со стороны президента Сербии Александра Вучича, который принял решение привести вооруженные силы в постоянную боеготовность и развернуть части на границе с Косово.
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру