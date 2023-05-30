https://ukraina.ru/20230530/1046715986.html

США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт

США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт - 30.05.2023 Украина.ру

США с помощью контингента международных сил готовят в Сербии цветную революцию - военный эксперт

Соединенные Штаты совместно с НАТО осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны "чужими руками" против Сербии и разжигания цветной революции в стране, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош 30 мая

2023-05-30T14:01

2023-05-30T14:01

2023-05-30T14:01

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александр вучич

нато

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Несколько дней назад, 26 мая, полиция на севере самопровозглашённой республики Косово применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей.По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.По его мнению, давление со стороны Соединенных Штатов не осталось без ответа со стороны президента Сербии Александра Вучича, который принял решение привести вооруженные силы в постоянную боеготовность и развернуть части на границе с Косово.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230528/1046647962.html

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новости, сербия, косово, александр вучич, нато