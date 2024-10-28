https://ukraina.ru/20241028/1058408448.html

Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября

Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября - 28.10.2024 Украина.ру

Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября

Украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Воронежской области

2024-10-28T09:48

2024-10-28T09:48

2024-10-28T11:58

эксклюзив

хроники

россия

украина

воронежская область

нпз

спирт

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058408327_0:179:462:439_1920x0_80_0_0_8a9b4e5809208192d7111f1f9617bbb5.jpg.webp

Об атаке на Воронежскую область сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале."Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил лёгкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей. По предварительным данным, пожар затронул здание и одну ёмкость. Также к настоящему моменту предварительно известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки. Оперативные службы находятся на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", — написал он в своём телеграм-канале в 00:50.Позднее, утром 28 октября, Гусев подвёл итоги ночной атаки на регион."Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника. За пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом. Повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередач", — писал губернатор.Он указал, что на месте уже работают энергетики. Одновременно проводится оценка ущерба."На втором предприятии в Новохопёрском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и ёмкость. Возгорания не произошло. Благодарю за быструю и слаженную работу все оперативные службы! Это позволило избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов", — отмечал Гусев в 06:49.Позднее первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв назвал предприятия, которые атаковали украинские дроны в Воронежской области."В Воронежской области беспилотники нанесли ущерб двум предприятиям. По данным местных жителей, одно из них — спиртзавод "Этанол-спирт" в с. Красное, а другое — спиртзавод в Аннинском районе. По дополнительной информации, вражеской целью могла стать нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". К сожалению, есть два пострадавших", — написал Царёв у себя в телеграм-канале.Ранее Украина уже атаковала спиртзаводы и в Воронежской, и в Тульской, и Тамбовской областях."Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ. Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", — сообщал в своём телеграм-канале в 03:51 22 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Спустя почти три часа — в 06:44 — об атаке на спиртзавод сообщал и губернатор Тамбовской области Максим Егоров."Сегодня в 05:20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет. В 06:24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте", — писал он.В тот же день были атакованы и спиртзавод в Воронежской области."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные расчеты работают на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", — сообщал в своём телеграм-канале в 06:56 губернатор Гусев.Позднее он сообщил, что пожар на месте падения дрона потушен, были незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате атаки не было.Тогда же, 22 октября украинские эксперты объяснили смысл атаки на спиртзаводы. Так, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко пояснил, что спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ."Украинские БПЛА атаковали 4 предприятия на территории РФ: "Биохим" — переработка мелассы и производство этилового спирта, Лужковский спиртзавод, Ефремовский спиртзавод, промышленное предприятие Воронежской области. Это всё — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", — подчеркнул он.Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии каналу "Киев 24" также настоял на оборонном значении спиртзаводов."Надо понять, что спиртзаводы и вообще биохим — это... и спирты для оборонки — для оборонной промышленности, в том числе, в первую очередь, это аэрокосмическая отрасль, это авиация России", — пояснил эксперт.По его словам, в России очень много заводов по производству спирта, но не каждый спиртзавод может производить технические спирты для военных."Но, как говорится, капля камень точит. По капельке, малыми порезами тоже будем наносить ущерб вражеской логистике, тылу, обеспечению... Это же не только спирты, это удары по нефтебазам, смазочным материалам, боеприпасам", — подчеркнул Лакийчук.Спирт применяется также для создания противообледенительной жидкости, используется для кондиционирования кабин самолётов, обслуживания кислородного и радиоэлектронного оборудования самолётов, охлаждения блоков бортовых радиолокационных станций. Также из этилового спирта производится этиленгликольдинитрат, который используется для изготовления детонаторов к широкому списку боеприпасов.Также спирт может использоваться как топливо. Помимо этого, спирт используется в т. ч. и для производства синтетического каучука, этилнитрата — жидкой взрывчатки, а также для производства пороха.Ранее украинский эксперт Тарас Завгородний объяснял тактику ударов по предприятиям, не являющимися предприятиями непосредственно оборонпрома."Где слабые места у российской экономики? Я считаю, что нужно брать, как американцы во Вторую мировую войну: они же не бомбили все города, они высчитали — так, нужно в действительности уничтожить два сектора промышленности Германии. Это производство бензина из угля, потому что нет угля и бензина — и всё останавливается. И следующее, как вы думаете, что они выбрали? Подшипники. У Шпеера в его воспоминаниях тоже есть, что подшипники были. Потому что нет подшипников — нет двигателей. И не нужно распылять свой ресурс, чтобы полностью уничтожать промышленность Германии. Подшипники тогда, чипы — сейчас. Асимметричность во всём", — пояснял в декабре 2023 года Завгородний необходимость удара по нефтеперерабатывающим заводам.По его словам, в российской нефтепереработке использовалось западное оборудование, которое невозможно импортозаместить."Китай тут не может ничем помочь, и Иран не сможет, и Северная Корея не сможет. Поэтому если мы берём асимметричную стратегию, то уничтожение на глубину, условно, тысячи километров всех НПЗ, то, извините, мы наносим такой ущерб России, что она не будет иметь возможности танки дизелем заправлять. Или они будут перераспределять так ресурс, что у них экономика остановится", — отмечал он.Судя по начавшимся во второй декаде октября ударам по спиртзаводам, Украина начала переносить применяемую в отношении НПЗ тактику и на спиртзаводы. При этом на официальном уровне украинская власть начала предлагать России взаимно ограничить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Спиртзаводы таковыми не являются. Таким образом, Украина и далее будет делать всё для ослабления оборонного потенциала России.Об оборонных планах Украины — в статье Сергея Зуева "В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном".

https://ukraina.ru/20241027/1058401753.html

https://ukraina.ru/20241027/1058398081.html

https://ukraina.ru/20241027/1058394985.html

россия

украина

воронежская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, воронежская область, нпз, спирт, вооруженные силы украины