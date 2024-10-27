Армия России завершает освобождение Селидово - 27.10.2024 Украина.ру
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Армия России завершает освобождение Селидово
Армия России завершает освобождение Селидово - 27.10.2024 Украина.ру
Армия России завершает освобождение Селидово
Почти три четверти города Селидово в Донецкой Народной Республике контролируется российскими военнослужащими, ВСУ покидают город. Об этом сообщают телеграм-каналы российских военкоров.
2024-10-27T09:38
2024-10-27T09:38
новости
селидово
донецкая народная республика
россия
александр коц
вооруженные силы украины
всу
сво
днр
новые регионы
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Много просмотров собрал видеоматериал о прорыве российских военнослужащих 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка в город Селидово на горящем танке. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot. Прорыв был осуществлён с южной стороны важного города ДНР.Штурм ведут подразделения войсковой "Центральной" группировкой войск. Им подконтрольно ¾ города. Противник отступает с боями."Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - констатировал военкор Александр Коц.По его мнению, освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (переименованный после госпереворота Красноармейск). Оно также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области с другими негативными последствиями для украинских войск в ДНР.Над Селидово с 23 октября развивается Знамя Победы и российский триколор. ВСУ лишены удобных путей отступления.Тем временем Минобороны России сообщило об освобождении войсковой "Южной" группировкой войск в ДНР населённого пункт Александрополь.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово
селидово
донецкая народная республика
россия
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Новости
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новости, селидово, донецкая народная республика, россия, александр коц, вооруженные силы украины, всу, сво, днр, новые регионы
Новости, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы

Армия России завершает освобождение Селидово

09:38 27.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Kristinka0906Братская_могила_в_г.Селидово._Памятник_воинам-победителям_(Звезда
Братская_могила_в_г.Селидово._Памятник_воинам-победителям_(Звезда - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© commons.wikimedia.org / Kristinka0906
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Почти три четверти города Селидово в Донецкой Народной Республике контролируется российскими военнослужащими, ВСУ покидают город. Об этом сообщают телеграм-каналы российских военкоров.
Много просмотров собрал видеоматериал о прорыве российских военнослужащих 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка в город Селидово на горящем танке. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot. Прорыв был осуществлён с южной стороны важного города ДНР.
Штурм ведут подразделения войсковой "Центральной" группировкой войск. Им подконтрольно ¾ города. Противник отступает с боями.
"Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - констатировал военкор Александр Коц.
По его мнению, освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (переименованный после госпереворота Красноармейск). Оно также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области с другими негативными последствиями для украинских войск в ДНР.
Над Селидово с 23 октября развивается Знамя Победы и российский триколор. ВСУ лишены удобных путей отступления.
Тем временем Минобороны России сообщило об освобождении войсковой "Южной" группировкой войск в ДНР населённого пункт Александрополь.
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово
 
НовостиСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр КоцВооруженные силы УкраиныВСУСВОДНРНовые регионы
 
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