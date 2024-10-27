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Армия России завершает освобождение Селидово

Армия России завершает освобождение Селидово - 27.10.2024 Украина.ру

Армия России завершает освобождение Селидово

Почти три четверти города Селидово в Донецкой Народной Республике контролируется российскими военнослужащими, ВСУ покидают город. Об этом сообщают телеграм-каналы российских военкоров.

2024-10-27T09:38

2024-10-27T09:38

2024-10-27T09:38

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Много просмотров собрал видеоматериал о прорыве российских военнослужащих 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка в город Селидово на горящем танке. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot. Прорыв был осуществлён с южной стороны важного города ДНР.Штурм ведут подразделения войсковой "Центральной" группировкой войск. Им подконтрольно ¾ города. Противник отступает с боями."Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - констатировал военкор Александр Коц.По его мнению, освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (переименованный после госпереворота Красноармейск). Оно также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области с другими негативными последствиями для украинских войск в ДНР.Над Селидово с 23 октября развивается Знамя Победы и российский триколор. ВСУ лишены удобных путей отступления.Тем временем Минобороны России сообщило об освобождении войсковой "Южной" группировкой войск в ДНР населённого пункт Александрополь.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, селидово, донецкая народная республика, россия, александр коц, вооруженные силы украины, всу, сво, днр, новые регионы