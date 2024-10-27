До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово - 27.10.2024 Украина.ру
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До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово
До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово - 27.10.2024 Украина.ру
До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Покровском фронте
2024-10-27T03:26
2024-10-27T03:26
эксклюзив
сво
селидово
курахово
днепропетровская область
денис пушилин
александр чаленко
вооруженные силы украины
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В Селидово продолжается зачистка очагов сопротивления, прекратившего быть организованным сопротивления ВСУ. Украинцы контролируют только 15-20% этого населенного пункта. Захвачен самый высокий террикон, находящийся рядом с городом. Российские штурмовые группы вошли в село Вишневое, к западу от Селидово, еще в пятницу во второй половине дня. Если оно перейдет под наш контроль, то это будет означать, что Селидово находится в полном окружении. Еще вчера стало известно о разрешении украинским командованием выходить из города всем тем подразделениям, кто на это способен.Прогноз тех военных наблюдателей, с кем поговорило издание Украина.ру, в самое ближайшее время Селидово будет полностью освобождено."Город фактически наш. Юг и район многоэтажек в центре мы контролируем полностью. Осталось зачистить совсем немного – на севере. Видимо, до конца выходных объявят о его освобождении. В Горняке, что к северо-востоку от Курахово, мы уже в центре. Кстати, вы осознаете, что до Днепропетровской области осталось 20 км? Это же просто невероятно. Неужели когда-нибудь из военных сводок уйдет словосочетание "Донецкий фронт", а на его месте появится – "Днепропетровский фронт", - говорит Елена Бобкова.В субботу глава ДНР Денис Пушилин опубликовал на своем канале, видео своего пребывания в Украинске, населенном пункте к югу от Селидово и к северу от Горняка, показав, укрепления ВСУ, которые были взяты российскими бойцами.Утром в субботу стало известно об освобождении населенного пункта Александрополь к востоку от Курахово. Теперь российские военные получили выход к восточному берегу Кураховского водохранилища. Если будут освобождены еще и находящиеся рядом Горняк и Кураховка, то вместе с ранее перешедшей под российский контроль Максимильяновкой это будет обозначать, что восточные подступы к Курахово находятся под российской армией.Ее подразделения подходят к этому городу и с юга. Сейчас идут тяжелые бои в районе Богоявленки, куда ушло всё, что осталось от украинского гарнизона в Угледаре."Хотя враг ожесточенно сопротивляется и нельзя сказать, что продвижение нам легко дается, драйв у хохлов уже не тот, что был два года назад. Они почти не контратакуют. Если на позициях стоят насильно мобилизованные, то при малейшем нашем натиске просто оставляют позиции, куда мы сразу заходим.Очень сильно помогает авиация. Выявили укрепы, их сразу разносим ФАБами, и не нужно больше месяцами о них биться и пытаться артиллерией разнести бетон", - радуется Бобкова.Читайте также материал Александра Чаленко "Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?"
https://ukraina.ru/20241024/1058332952.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, селидово, курахово, днепропетровская область, денис пушилин, александр чаленко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Селидово, Курахово, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

До конца выходных объявят о полном освобождении Селидово

03:26 27.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Покровском фронте
В Селидово продолжается зачистка очагов сопротивления, прекратившего быть организованным сопротивления ВСУ. Украинцы контролируют только 15-20% этого населенного пункта. Захвачен самый высокий террикон, находящийся рядом с городом. Российские штурмовые группы вошли в село Вишневое, к западу от Селидово, еще в пятницу во второй половине дня. Если оно перейдет под наш контроль, то это будет означать, что Селидово находится в полном окружении. Еще вчера стало известно о разрешении украинским командованием выходить из города всем тем подразделениям, кто на это способен.
Прогноз тех военных наблюдателей, с кем поговорило издание Украина.ру, в самое ближайшее время Селидово будет полностью освобождено.
Коллаж: ВС РФ, Селидово
24 октября, 17:43
Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровьюДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации в Селидово и Курахово.
"Город фактически наш. Юг и район многоэтажек в центре мы контролируем полностью. Осталось зачистить совсем немного – на севере. Видимо, до конца выходных объявят о его освобождении. В Горняке, что к северо-востоку от Курахово, мы уже в центре. Кстати, вы осознаете, что до Днепропетровской области осталось 20 км? Это же просто невероятно. Неужели когда-нибудь из военных сводок уйдет словосочетание "Донецкий фронт", а на его месте появится – "Днепропетровский фронт", - говорит Елена Бобкова.
В субботу глава ДНР Денис Пушилин опубликовал на своем канале, видео своего пребывания в Украинске, населенном пункте к югу от Селидово и к северу от Горняка, показав, укрепления ВСУ, которые были взяты российскими бойцами.
Утром в субботу стало известно об освобождении населенного пункта Александрополь к востоку от Курахово. Теперь российские военные получили выход к восточному берегу Кураховского водохранилища. Если будут освобождены еще и находящиеся рядом Горняк и Кураховка, то вместе с ранее перешедшей под российский контроль Максимильяновкой это будет обозначать, что восточные подступы к Курахово находятся под российской армией.
Ее подразделения подходят к этому городу и с юга. Сейчас идут тяжелые бои в районе Богоявленки, куда ушло всё, что осталось от украинского гарнизона в Угледаре.
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября, 17:29
Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?Вопрос, надо ли освобождать Славянск и Краматорск, не стоит. Всем русским патриотам понятно, что надо. Во-первых, потому что ДНР должна быть полностью очищена от врага, а, во-вторых, Славянск еще в 2014 году стал символом русского сопротивления Донбасса, его святыней. Его освобождение - дело чести.
"Хотя враг ожесточенно сопротивляется и нельзя сказать, что продвижение нам легко дается, драйв у хохлов уже не тот, что был два года назад. Они почти не контратакуют. Если на позициях стоят насильно мобилизованные, то при малейшем нашем натиске просто оставляют позиции, куда мы сразу заходим.
Очень сильно помогает авиация. Выявили укрепы, их сразу разносим ФАБами, и не нужно больше месяцами о них биться и пытаться артиллерией разнести бетон", - радуется Бобкова.
Читайте также материал Александра Чаленко "Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?"
 
ЭксклюзивСВОСелидовоКураховоДнепропетровская областьДенис ПушилинАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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