Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия - 27.10.2024 Украина.ру
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Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия
Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия - 27.10.2024 Украина.ру
Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия
Запад понимает конкретный язык. И в данном случае подход может быть только такой же: "Вы забрали наше, мы заберем ваше"
2024-10-27T06:30
2024-10-27T06:30
новости
россия
запад
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Отвечая на вопрос про замороженные Западом активы России и Афганистана, эксперт отметил, что "изменить грабительскую сущность англосаксов невозможно".Возвращаясь к разговору о замороженных активах, он рассказал, что у Афганистана заморожено 8 млрд, у России 300 млрд. По его мнению в данном случае подход может быть только такой же: “Вы забрали наше, мы заберем ваше”.“У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании. Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык”, — поделился Некрасов.* Запрещенная в России организация.Полный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
https://ukraina.ru/20241023/1058302142.html
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новости, россия, запад, афганистан, детали
Новости, Россия, Запад, Афганистан, детали

Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия

06:30 27.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Россия, США, Арктика
Коллаж: Россия, США, Арктика - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Запад понимает конкретный язык. И в данном случае подход может быть только такой же: "Вы забрали наше, мы заберем ваше"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
Отвечая на вопрос про замороженные Западом активы России и Афганистана, эксперт отметил, что "изменить грабительскую сущность англосаксов невозможно".
“Вся их история — это грабеж и вывоз награбленного. Другое дело, что в России обсуждают резкое увеличение товарооборота с Афганистаном. Нам есть что предложить. Это нефтепродукты, продукты сельского хозяйства, подготовка кадров, энергоресурсы”, — прокомментировал Некрасов.
Возвращаясь к разговору о замороженных активах, он рассказал, что у Афганистана заморожено 8 млрд, у России 300 млрд. По его мнению в данном случае подход может быть только такой же: “Вы забрали наше, мы заберем ваше”.
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“У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании. Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык”, — поделился Некрасов.
* Запрещенная в России организация.
Полный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
 
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