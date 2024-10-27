https://ukraina.ru/20241027/1058369794.html

Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия

Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия - 27.10.2024 Украина.ру

Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия

Запад понимает конкретный язык. И в данном случае подход может быть только такой же: "Вы забрали наше, мы заберем ваше"

2024-10-27T06:30

2024-10-27T06:30

2024-10-27T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Отвечая на вопрос про замороженные Западом активы России и Афганистана, эксперт отметил, что "изменить грабительскую сущность англосаксов невозможно".Возвращаясь к разговору о замороженных активах, он рассказал, что у Афганистана заморожено 8 млрд, у России 300 млрд. По его мнению в данном случае подход может быть только такой же: “Вы забрали наше, мы заберем ваше”.“У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании. Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык”, — поделился Некрасов.* Запрещенная в России организация.Полный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада

https://ukraina.ru/20241023/1058302142.html

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