https://ukraina.ru/20241027/1058369794.html
Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия
Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия - 27.10.2024 Украина.ру
Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия
Запад понимает конкретный язык. И в данном случае подход может быть только такой же: "Вы забрали наше, мы заберем ваше"
2024-10-27T06:30
2024-10-27T06:30
2024-10-27T06:30
новости
россия
запад
афганистан
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057880304_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b590d240d426bf6dfc65509bbe73e48e.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Отвечая на вопрос про замороженные Западом активы России и Афганистана, эксперт отметил, что "изменить грабительскую сущность англосаксов невозможно".Возвращаясь к разговору о замороженных активах, он рассказал, что у Афганистана заморожено 8 млрд, у России 300 млрд. По его мнению в данном случае подход может быть только такой же: “Вы забрали наше, мы заберем ваше”.“У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании. Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык”, — поделился Некрасов.* Запрещенная в России организация.Полный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
https://ukraina.ru/20241023/1058302142.html
россия
запад
афганистан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057880304_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_6eb21d39cb68333b0c2e8292b258a521.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, афганистан, детали
Некрасов: Сущность англосаксов не изменить, нужно говорить на их языке и отзеркаливать их действия
Запад понимает конкретный язык. И в данном случае подход может быть только такой же: "Вы забрали наше, мы заберем ваше"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
Отвечая на вопрос про замороженные Западом активы России и Афганистана, эксперт отметил, что "изменить грабительскую сущность англосаксов невозможно".
“Вся их история — это грабеж и вывоз награбленного. Другое дело, что в России обсуждают резкое увеличение товарооборота с Афганистаном. Нам есть что предложить. Это нефтепродукты, продукты сельского хозяйства, подготовка кадров, энергоресурсы”, — прокомментировал Некрасов.
Возвращаясь к разговору о замороженных активах, он рассказал, что у Афганистана заморожено 8 млрд, у России 300 млрд. По его мнению в данном случае подход может быть только такой же: “Вы забрали наше, мы заберем ваше”.
“У наших заклятых друзей были и есть громадные инвестиции. Это торговые центры, автомобильные заводы. Среди соучредителей и владельцев этих предприятий остаются американские и английские компании. Кроме того, идет процесс дедолларизации. Это настоящая подземная река, которая размывает основания западного мира. Запад понимает конкретный язык”, — поделился Некрасов.
* Запрещенная в России организация.