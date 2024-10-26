https://ukraina.ru/20241026/1058365149.html

Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы

Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы - 26.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы

Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов

2024-10-26T06:30

2024-10-26T06:30

2024-10-26T06:30

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Он считает, что события на Украине затмили афганскую тему, но Афганистан это еще один центр формирования мировой повестки, который нельзя упускать из внимания.По его словам, Россию в Афганистане помнят прежде всего добром.“Правительство талибов* готово к экономическому сотрудничеству, но против того, чтобы ему диктовали, как проводить внутреннюю политику. Афганцы ценят стабильность, но не могут принять ограничения на свободу самовыражения, они люди творческие. Очень многие преподаватели вузов эмигрировали. Появилось очень много неграмотных людей”, — рассказал Некрасов.* Под санкциями ООНПолный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада

https://ukraina.ru/20240511/1054856493.html

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