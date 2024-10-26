Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы
Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов
Он считает, что события на Украине затмили афганскую тему, но Афганистан это еще один центр формирования мировой повестки, который нельзя упускать из внимания.
“Если мы оставим Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы, в которой будут участвовать и наши заклятые друзья. Хотя правительство контролирует ситуацию в целом, в горных районах до сих пор существуют лагеря подготовки Аль-Каиды*, Исламского движения Узбекистана* и других террористических организаций. Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран”, — объяснил свою точку зрения Некрасов.
По его словам, Россию в Афганистане помнят прежде всего добром.
11 мая, 04:45"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картамиПосле выхода из Афганистана американских войск, республика практически пропала со страниц мировых новостных лент. И причина тому - писать просто не о чем: резко сократилось количество кровавых событий, с улиц исчезли наркоманы, в городах и на дорогах установлен жесткий порядок, и даже сим-карты больше не продают нелегально
“Правительство талибов* готово к экономическому сотрудничеству, но против того, чтобы ему диктовали, как проводить внутреннюю политику. Афганцы ценят стабильность, но не могут принять ограничения на свободу самовыражения, они люди творческие. Очень многие преподаватели вузов эмигрировали. Появилось очень много неграмотных людей”, — рассказал Некрасов.
* Под санкциями ООН