Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы - 26.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы
Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы - 26.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы
Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов
2024-10-26T06:30
2024-10-26T06:30
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Он считает, что события на Украине затмили афганскую тему, но Афганистан это еще один центр формирования мировой повестки, который нельзя упускать из внимания.По его словам, Россию в Афганистане помнят прежде всего добром.“Правительство талибов* готово к экономическому сотрудничеству, но против того, чтобы ему диктовали, как проводить внутреннюю политику. Афганцы ценят стабильность, но не могут принять ограничения на свободу самовыражения, они люди творческие. Очень многие преподаватели вузов эмигрировали. Появилось очень много неграмотных людей”, — рассказал Некрасов.* Под санкциями ООНПолный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
https://ukraina.ru/20240511/1054856493.html
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новости, афганистан, россия, азия, детали
Новости, Афганистан, Россия, Азия, детали

Эксперт: Если оставить Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы

06:30 26.10.2024
 
© посткомсг.рфВячеслав Некрасов
Вячеслав Некрасов
© посткомсг.рф
Читать в
Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов
Он считает, что события на Украине затмили афганскую тему, но Афганистан это еще один центр формирования мировой повестки, который нельзя упускать из внимания.
“Если мы оставим Афганистан без внимания, то он снова станет ареной борьбы, в которой будут участвовать и наши заклятые друзья. Хотя правительство контролирует ситуацию в целом, в горных районах до сих пор существуют лагеря подготовки Аль-Каиды*, Исламского движения Узбекистана* и других террористических организаций. Афганистан — это сердце Азии, через него проходят транспортные коридоры, поэтому к нему проявляют интерес спецслужбы разных стран”, — объяснил свою точку зрения Некрасов.
По его словам, Россию в Афганистане помнят прежде всего добром.
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“Правительство талибов* готово к экономическому сотрудничеству, но против того, чтобы ему диктовали, как проводить внутреннюю политику. Афганцы ценят стабильность, но не могут принять ограничения на свободу самовыражения, они люди творческие. Очень многие преподаватели вузов эмигрировали. Появилось очень много неграмотных людей”, — рассказал Некрасов.
* Под санкциями ООН
Полный текст интервью — "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
 
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