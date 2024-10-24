https://ukraina.ru/20241024/1058315858.html

Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок

Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок - 24.10.2024 Украина.ру

Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок

В перевороте на Майдане основную роль сыграли отнюдь не проевропейские либералы, а боевики-националисты, которые тренировались на западной Украине, в Прибалтике и Польше задолго до 2014 года.

2024-10-24T04:44

2024-10-24T04:44

2024-10-24T04:45

украина

майдан

курская область

олег тягнибок

владимир зеленский

джо байден

рада

вооруженные силы украины

верховная рада

северный поток

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Их костяк составляли радикальные националисты из партии "Свобода" во главе с Олегом Тягнибоком, который был одним из лидеров Майдана. В период с ноября 2013 по февраль 2014 "Свобода" сформировала несколько сотен так называемой "Самообороны Майдана".При Викторе Януковиче их рассматривали, как потешную политическую силу, которая могла бы стать удобным конкурентом на выборах, так как националистические идеи большинство украинцев не поддерживали. "Свободовцы" в 2010-2013 получали необычное внимание на украинском телевидении, продвигая свои идеи.В 2013 "Свобода" могла рассчитывать максимум на 5-6% голосов. Однако националисты и не собирались побеждать на выборах, предпочтя силовой вариант захвата власти.Впоследствии Тягнибок прошел в Раду, а его однопартийцы заняли ведущие позиции в новом украинском правительстве Арсения Яценюка. Сейчас Тягнибок поздравляет их с 33-й годовщиной основания "Свободы" в октябре 1991 года. По его словам, партия создавалась ради борьбы с промосковскими настроениями в украинском обществе.При этом Тягнибок несколько лукавит, так как в 1991 была основана Социал-националистическая партия, а в "Свободу" она была переименована лишь в 2004 году, чтобы нацистское название не так сильно бросалось в глаза. Логотипом партии до 2003 года был нацистский символ "Волчий крюк" (Вольфсангель). Активисты партии не раз нападали на иностранных студентов и синагоги. Западные правозащитные организации до 2013 года регулярно критиковали националистов из "Свободы", но, как по команде прекратили критику во время Евромайдана.Олег Тягнибок – сын львовского медика, бывшего спортивного врача сборной СССР по боксу. Свою карьеру он начинал в качестве санитара, служил в Советской армии, а в 1993 окончил Львовский медицинский институт, после чего до 1996 года работал врачом-интерном на скорой помощи.Параллельно он занимается политикой и в 1994 году проходит в областной совет и возглавляет львовское отделение Социал-националистической партии. В 1998 году он переезжает в Киев, где проходит в Верховную раду по мажоритарному округу. В Раде он вскоре вступает во фракцию Виктора Ющенко "Наша Украина". В 2006 "Свобода" пытается участвовать в парламентских выборах самостоятельно, но не проходит в Раду. На президентских выборах 2008 Тягнибок тоже набирает каких-то 1,8% (в рамках статистической погрешности). Его радикальные идеи кажутся тогда неуместными даже большинству галичан. И только при Януковиче в 2012 году "Свобода" получает более 10% голосов и проходит в Раду.На Евромайдане Тягнибок находился с самого начала и до конца. Первое время в толпе даже преобладали флаги "Свободы". На Майдане именно лидер "Свободы" больше всех жаждал крови и свержения власти, а его подопечные первыми начали крушить советские памятники, вызывая недовольство жителей юго-востока Украины.Однако после госпереворота Тягнибок стал слишком токсичным для западных политиков. Виктория Нуланд и бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт в 2014 году в своем телефонном разговоре о видении будущего правительства Украины пришли к выводу, что "Тягнибок со своими парнями представляет проблему".С тех пор "свободовцев" стали постепенно затирать, а на ультраправом поле украинской политики матерых бандеровцев Тягнибока стали вытеснять молодые неонацисты.В 2019 году Тягнибок выдвигал Зеленскому ультиматум накануне его встречи с Джо Байденом. Его требования к Зеленскому предполагали: отказ от Минских соглашений (названных "Минской капитуляцией"), никакого особого статуса для Донбасса, отказ от формулы Штайнмайера. От Байдена же он требовал: военной помощи, статуса основного союзника вне НАТО, блокирования "Северного потока" и ядерного оружия. Все его тезисы, за исключением ядерного оружия, Зеленский и Байден фактически воплотили в жизнь."Свобода" после начала российской спецоперации сформировала два батальона из своих сторонников для участия в боевых действиях - "Карпатская Сич" и "Свобода".Сам Тягнибок, по его словам, сейчас находится на запорожском направлении со своими подопечными в звании майора ВСУ. В одном из недавних интервью он приветствовал вторжение в Курскую область, сожалея, что его подразделение в нем не участвует."Московию можно победить только тогда, когда война будет перенесена на их территорию. Это очень морально-психологически усилило внутреннюю ситуацию в войсках. В первые дни, когда отдельные подразделения зашли в Курскую область, то настолько было огромным вдохновение среди многих воинов", - рассказывал украинский нацист.По украинским социологическим опросам, Тягнибок не набирает даже 1% голосов. Тягнибок также часто появляется на львовском телеканале "НТА", в интервью требуя усиливать мобилизацию. "Мобилизация нужна, потому что иначе мы не удержим наших позиций. Нам нужна ротация. Вот в том подразделении, в котором я служу (128 бригада ВСУ), два года с копейками не было никакой ротации. 18 мая 2022 года это подразделение зашло на линию боестолкновения, и до сих пор подразделение здесь", – жаловался Тягнибок.В украинской политике Тягибок – битая карта. Подразделения "Свободы" будут и дальше утилизировать на фронте, чтобы они потом не представляли опасности для Зеленского. Западу же на Украине нужны политики иного типа – те, которые будут сочетать русофобию на практике, но приверженность "демократическим ценностям" - на словах. О том, чем занимается сегодня другой лидер Майдана - в статье Дмитрия Ковалевича "Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко"

украина

майдан

курская область

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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