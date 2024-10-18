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Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден

Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден - 18.10.2024 Украина.ру

Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден

Президент США Джо Байден 18 октября во время визита в Германию заявил, что Украину ждет "очень тяжелая зима", передает агентство Франс Пресс

2024-10-18T13:53

2024-10-18T13:53

2024-10-18T13:53

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"Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться", - предупредил американский лидер.Он призвал союзников по НАТО продолжать поддержку Киева.Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Украина переживает сложный момент, ей сложно удерживать линию фронта. Он отмечал, что Киеву будет тяжелее в связи с предстоящей зимой.Подробнее о проблемах Украины будущей зимой - в материале Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны на сайте Украина.ру.

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новости, джо байден, украина, киев, сша, нато, мид