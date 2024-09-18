Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии - 18.09.2024 Украина.ру
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Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии
Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии - 18.09.2024 Украина.ру
Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии
Украина предложила Румынии рассмотреть возможность патроната над восстановлением одного из украинских регионов. Об этом сообщил 18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте
2024-09-18T13:39
2024-09-18T13:39
новости
украина
румыния
франция
министр
восстановление
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Украина рассчитывает на практическое участие Румынии в процессе послевоенного восстановления страны.Весной 2023 года сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в Сенате Румынии законопроект, подразумевающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий (которые принадлежали ей в межвоенный период). Как утверждала сенатор, аннексию можно провести с помощью закона с тремя статьями. В нем также указывается 2027 год в качестве периода, когда это можно осуществить.Подробнее о дележке Украины - в материале Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину на сайте Украина.ру.
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новости, украина, румыния, франция, министр, восстановление
Новости, Украина, Румыния, Франция, министр, восстановление

Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии

13:39 18.09.2024
 
Андрей Сибига
Андрей Сибига
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Украина предложила Румынии рассмотреть возможность патроната над восстановлением одного из украинских регионов. Об этом сообщил 18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте
Украина рассчитывает на практическое участие Румынии в процессе послевоенного восстановления страны.

"В частности, из-за участия румынского бизнеса, компаний в конкретных проектах, прежде всего в регионах Украины, наиболее пострадавших... Мы также предложили румынской стороне рассмотреть возможность патроната над одним из украинских регионов", - сказал Сибига.

Весной 2023 года сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в Сенате Румынии законопроект, подразумевающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий (которые принадлежали ей в межвоенный период). Как утверждала сенатор, аннексию можно провести с помощью закона с тремя статьями. В нем также указывается 2027 год в качестве периода, когда это можно осуществить.
Подробнее о дележке Украины - в материале Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРумынияФранцияминистрвосстановление
 
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13:39Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии
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