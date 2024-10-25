Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос"
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Американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю. Об этом сообщили 25 октября в телеграм-канале "Роскосмоса"
"На станции продолжает полёт экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс", - добавили в посте.
Перекрестные полеты смешанных экипажей (когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин) на МКС начались в 2022 году.
Полет на американском корабле по программе уже осуществили россияне Анна Кикина, Андрей Федяев и Константин Борисов.
Программу перекрестных полетов планируют продлить, соответствующие документы могут быть подписаны в 2025 году.
Подробнее о космосе - в материале Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин на сайте Украина.ру.