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Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос"

Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос" - 25.10.2024 Украина.ру

Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос"

Американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю. Об этом сообщили 25 октября в телеграм-канале "Роскосмоса"

2024-10-25T12:21

2024-10-25T12:21

2024-10-25T12:21

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"На станции продолжает полёт экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс", - добавили в посте.Перекрестные полеты смешанных экипажей (когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин) на МКС начались в 2022 году.Полет на американском корабле по программе уже осуществили россияне Анна Кикина, Андрей Федяев и Константин Борисов. Программу перекрестных полетов планируют продлить, соответствующие документы могут быть подписаны в 2025 году.Подробнее о космосе - в материале Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир путин, роскосмос, космонавтика