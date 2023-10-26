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Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин

Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин - 26.10.2023 Украина.ру

Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин

Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли

2023-10-26T22:50

2023-10-26T22:50

2023-10-26T22:50

новости

владимир путин

космическая программа

международная космическая станция

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Работа в этом направлении должна идти ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а целая станция, подчеркнул российский лидер. Он также добавил, что один из таких сегментов он имел возможность сегодня оценить лично. Вместе с тем, глава РФ считает, что без пилотируемой космонавтики нельзя эффективно развивать космические услуги. Помочь развитию ракетно-космической отрасли сможет, в том числе, "разбюрокрачивание", которому власти страны уделяют большое внимание. По словам Путина, сегодня следует избавить от избыточного регулирования, но не в ущерб безопасности. Он заявил, что избавляться от избыточного регулирования необходимо, поскольку бюрократия в сфере космоса не избавляет от сбоев, как произошло недавно с автоматической станцией "Луна-25". Помимо этого, Путин отметил, что несмотря на существующие проблемы, Россия продолжит сотрудничество с другими странами в сфере космоса. "Сегодня в космосе сотрудничество идет несмотря ни на какие проблемы. МКС (прим. ред. – Международная космическая станция) работает", — подчеркнул глава государства.Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, космическая программа, международная космическая станция