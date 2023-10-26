Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин - 26.10.2023 Украина.ру
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Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин
Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин - 26.10.2023 Украина.ру
Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин
Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли
2023-10-26T22:50
2023-10-26T22:50
новости
владимир путин
космическая программа
международная космическая станция
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Работа в этом направлении должна идти ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а целая станция, подчеркнул российский лидер. Он также добавил, что один из таких сегментов он имел возможность сегодня оценить лично. Вместе с тем, глава РФ считает, что без пилотируемой космонавтики нельзя эффективно развивать космические услуги. Помочь развитию ракетно-космической отрасли сможет, в том числе, "разбюрокрачивание", которому власти страны уделяют большое внимание. По словам Путина, сегодня следует избавить от избыточного регулирования, но не в ущерб безопасности. Он заявил, что избавляться от избыточного регулирования необходимо, поскольку бюрократия в сфере космоса не избавляет от сбоев, как произошло недавно с автоматической станцией "Луна-25". Помимо этого, Путин отметил, что несмотря на существующие проблемы, Россия продолжит сотрудничество с другими странами в сфере космоса. "Сегодня в космосе сотрудничество идет несмотря ни на какие проблемы. МКС (прим. ред. – Международная космическая станция) работает", — подчеркнул глава государства.Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, космическая программа, международная космическая станция
Новости, Владимир Путин, космическая программа, Международная космическая станция

Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году – Путин

22:50 26.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли
Работа в этом направлении должна идти ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а целая станция, подчеркнул российский лидер. Он также добавил, что один из таких сегментов он имел возможность сегодня оценить лично.
Вместе с тем, глава РФ считает, что без пилотируемой космонавтики нельзя эффективно развивать космические услуги.
"Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а, значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике", — сказал президент России.
Помочь развитию ракетно-космической отрасли сможет, в том числе, "разбюрокрачивание", которому власти страны уделяют большое внимание. По словам Путина, сегодня следует избавить от избыточного регулирования, но не в ущерб безопасности.

"Конечно, нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня <...> Это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, надёжность космической системы в целом и аппаратов", — сказал российский лидер.

Он заявил, что избавляться от избыточного регулирования необходимо, поскольку бюрократия в сфере космоса не избавляет от сбоев, как произошло недавно с автоматической станцией "Луна-25".
Помимо этого, Путин отметил, что несмотря на существующие проблемы, Россия продолжит сотрудничество с другими странами в сфере космоса.
"Сегодня в космосе сотрудничество идет несмотря ни на какие проблемы. МКС (прим. ред. – Международная космическая станция) работает", — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия.
 
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