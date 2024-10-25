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Гей с 5-ью детьми и гастрономические споры демократов. Забавные факты из жизни Евросоюза и его кандидатов

Гей с 5-ью детьми и гастрономические споры демократов. Забавные факты из жизни Евросоюза и его кандидатов - 25.10.2024 Украина.ру

Гей с 5-ью детьми и гастрономические споры демократов. Забавные факты из жизни Евросоюза и его кандидатов

И другие рецепты политической кухни разных стран. Что говорит, думает и над чем смеется мир? Мы собрали самые интересные (а иногда и самые забавные) события последних дней. И, что интересно, они очень часто касались еды.

2024-10-25T10:48

2024-10-25T10:48

2024-10-25T10:48

эксклюзив

германия

украина

болгария

армен григорян

никол пашинян

оон

брикс

мид

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Генсек ООН и скандальное фотоСамым главным блюдом недели были русский каравай и татарский чак-чак, которыми угощали всех прибывающих в Казань гостей саммита БРИКС.Много было интересных кадров, но самой скандальной стала фотография с генсеком ООН Гутерришем, который пробует национальное блюдо.Это фото уже назвали и скандальным, и сенсационным. На Украине очень обиделись и сразу же занесли генсека ООН на сайт "Миротворец". Можно сказать, он ещё даже не успел доесть свой чак-чак.Гутерришу не привыкать. В Израиле его, как известно, объявили "персоной нон грата".А в интернете уже появилось что-то вроде шутки:- А где Гутерриш?- Он в Казани, ест чак-чак."Это неправильный выбор"."Он вредит репутации ООН".Шипят в украинском МИД.Интересно, что глава ООН невозмутимо следует своим курсом, не отвлекаясь на злобствующих оппонентов.Антониу Гутерриш - опытнейший политик. Был он и премьером Португалии, и главой Социалистического интернационала, и верховным комиссаром ООН по делам беженцев.Многое видел, и слышал, переживёт и украино-израильское отрицание.А Украине надо бы подумать о том, как обезопасить поставки своей продукции в Европу. Конкретно речь идёт об украинских яйцах.Болгария и яйца с УкраиныВ сегодняшней Болгарии треть зарплаты обычного жителя уходит на коммуналку.Израиль и Англия владеют болгарскими энергокомпаниями. Раньше они, естественно, принадлежали государству. Но теперь в Болгарии - демократия.Однако правительство возмущается не тарифами, которые сделали болгарское население "рабами энергокомпаний".Правительство возмущено яйцами с Украины. Требуют уменьшить поставки. Слишком много яиц, это вредит местным птицефабрикам.И Румыния следом за Болгарией, тоже хочет ограничить украинские яйца. И мясо птицы тоже.Вот такие проблемы у этих стран. Наверное, они уже стали "аграрными сверхдержавами" в составе ЕС.А ведь были времена, когда промышленность Болгарии была больше, чем промышленность Турции и Греции вместе взятых!Трудно в это поверить, но именно так и было.В 70-е годы прошлого века. Во времена социализма.Армяне, будьте более гибкими!А жители Армении должны отказаться от пшеницы в пользу риса. И быть более гибкими в еде! Так сказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.Потому что надо уменьшить зависимость от поставок пшеницы.То есть традиции, которым уже много веков, надо поменять по прихоти пары "эффективных менеджеров".Если кто не знает, армян даже называют "хлебоеды", настолько популярна у этого народа любая выпечка. И пироги, и хлеб, и лаваш, и гата, и даже национальный суп с зернами пшеницы.Но теперь армян призывают от всего этого отказаться и начать есть рис. Хорошо, что не палочками!Пашинян тоже сообщил нечто невероятное: армяне якобы покидают Армению, потому что "не любят хаш, кебаб". Так он описывал причины эмиграции из страны.Наверное, это была шутка? Потому что представить жителя Армении, который не любит эти блюда, невозможно.Покидают же они страну по другим причинам: отсутствие работы и перспектив.Ну а в Германии и Турции тоже идёт активное гастрономическое обсуждение:Чей кебаб?Не только Украина судится из-за борща и вареников, доказывая, что это - национальная еда и вклад Украины в копилку достижений человечества.Но и Турция замыслила доказать Германии, что донер-кебаб - национальное блюдо Турции.Интерес чисто практический: если удастся это доказать, то все многочисленные донер кебабные Германии будут платить за использование названия.Борьба только в самом начале. Будем следить!Капитан лесбиянка и затонувший корабльА с далёких берегов Новой Зеландии пришло сообщение: капитан женщина затопила боевой корабль за 100 млн долларов.И не просто женщина, а лесбиянка. И не просто лесбиянка, а назначенная на должность капитана по квоте "гендерно разнообразных".Но разве жалко 100 миллионов и боевой корабль, если в стране побеждает демократия и гендерное разнообразие? Конечно, нет.Вообще, это не плохо, а даже очень хорошо. Связь уже вполне очевидно прослеживается. Больше гендеров - меньше боевых кораблей.Даешь гендерное разнообразие! Пусть расцветают сто цветов. Но только за пределами Российской федерации, конечно.Гей и пятеро его детейА в Германии обнаружился уникальнейший беженец из Таджикистана.Это таджик - гей с пятью детьми!Беженец получил убежище и защиту в Германии как гей, которого преследовали на родине. Но потом он вызвал вполне обоснованное подозрение властей.Предполагаемый угнетаемый гей вдруг пригласил в Германию жену и пятерых своих детей.Но уроженец Таджикистана всё объяснил. Это раньше у него была семья и дети. А теперь он - полноценный гей, участник "парадов гордости" и всё такое.И ему поверили. Теперь в Германии есть, считайте, местная достопримечательность: гей с пятью детьми и женой.И всё хорошо. Процветают. Гендерно разнообразят Германию. Жена и дети очень довольны, благодарят хитроумного отца.Это сам Ходжа Насреддин, не иначе!А еще о том, какие проблемы возникают у избирателей Молдавии и Грузии в преддверие "исторических" выборов в этих странах - в статье Елены Мурзиной "Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны""

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, германия, украина, болгария, армен григорян, никол пашинян, оон, брикс, мид