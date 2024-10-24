https://ukraina.ru/20241024/1058338262.html

Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукшашенко вступился за репутацию БРИКС

Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукшашенко вступился за репутацию БРИКС - 24.10.2024 Украина.ру

Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукшашенко вступился за репутацию БРИКС

Коллективный Запад "развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС", вынуждая желающих вступить в это объединение пойти на попятную. Такое заявление 24 октября сделал президент Белоруссии, новой страны-партнера БРИКС Александр Лукашенко

2024-10-24T17:29

2024-10-24T17:29

2024-10-24T17:29

запад

белоруссия

россия

брикс

александр лукашенко

ллойд остин

владимир путин

пентагон

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Он уточнил, что Запад запугивает потенциальных членов БРИКС в основном экономическими мерами, например, сворачиванием торговых связей, отказами в кредитах и тому подобным.Курьез вокруг БРИКС произошел в сети. Авторы канала DDGeopolitics в соцсети X опубликовали шуточную новость о том, что якобы шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал письменных гарантий о нерасширении БРИКС на Запад.Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес принял это сообщение за чистую монету и отреагировал: "К счастью, БРИКС не является террористической организацией, как НАТО, которая пропагандирует войну вместо мира".В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".Минск подал заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов. В четверг, 24 октября, стало известно, что Белоруссия стала страной-партнером объединения.Еще по теме: "Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС.

https://ukraina.ru/20241016/1058128343.html

https://ukraina.ru/20241024/1058337001.html

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запад, белоруссия, россия, брикс, александр лукашенко, ллойд остин, владимир путин, пентагон