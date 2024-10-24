Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукшашенко вступился за репутацию БРИКС
© Владимир АстапковичФотохост-агентство brics-russia2024.ru, Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
© Владимир Астапкович
Коллективный Запад "развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС", вынуждая желающих вступить в это объединение пойти на попятную. Такое заявление 24 октября сделал президент Белоруссии, новой страны-партнера БРИКС Александр Лукашенко
"Некоторые заявили о вступлении в БРИКС, а потом взяли паузу. Это в том числе говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад (они себя так называют) развернули борьбу за понижение статуса БРИКС. Примеры мы знаем. Идет давление. Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Они могут говорить, что это не так. Но мы знаем, - сказал Лукашенко.
Он уточнил, что Запад запугивает потенциальных членов БРИКС в основном экономическими мерами, например, сворачиванием торговых связей, отказами в кредитах и тому подобным.
Курьез вокруг БРИКС произошел в сети. Авторы канала DDGeopolitics в соцсети X опубликовали шуточную новость о том, что якобы шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал письменных гарантий о нерасширении БРИКС на Запад.
Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес принял это сообщение за чистую монету и отреагировал: "К счастью, БРИКС не является террористической организацией, как НАТО, которая пропагандирует войну вместо мира".
Фото: скриншот из соцсети Х
Фото: скриншот из соцсети Х
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
Минск подал заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов. В четверг, 24 октября, стало известно, что Белоруссия стала страной-партнером объединения.