https://ukraina.ru/20241024/1058322164.html

"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС

"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС - 24.10.2024 Украина.ру

"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС

СМИ-иноагенты, которые посмели порочить саммит БРИКС, организованный Россией в Казани, должны быть наказаны пожизненным запретом на въезд и полным забвением. Такое заявление 24 октября сделал депутат ГД Виталий Милонов

2024-10-24T11:44

2024-10-24T11:44

2024-10-24T11:44

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Он добавил, что "каждый человек, который надевает на себя эсэсовскую форму телеканала "Дождь"*, должен знать, что он добровольно отказывается от Родины". И в наказание таким, констатировал Милонов, должен быть навсегда запрещен въезд в Россию, а их "творчество" предано забвению.События последних месяцев показывают, что наказание в виде забвения беглые знаменитости, ранее признанные в РФ иноагентами, действительно плохо переносят.Так, например, на днях бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева** подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. В июле она жаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.Ранее попытки снять с себя статус иноагента, чтобы было проще зарабатывать в России, предпринимали также шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.Суд отказал им всем.Другие темы: "Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово.* СМИ-иноагент.** Иноагент.

https://ukraina.ru/20241023/1058292886.html

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новости, россия, казань, милонов, брикс, иноагент, наказание