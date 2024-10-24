"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС - 24.10.2024 Украина.ру
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"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС
"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС - 24.10.2024 Украина.ру
"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС
СМИ-иноагенты, которые посмели порочить саммит БРИКС, организованный Россией в Казани, должны быть наказаны пожизненным запретом на въезд и полным забвением. Такое заявление 24 октября сделал депутат ГД Виталий Милонов
2024-10-24T11:44
2024-10-24T11:44
новости
россия
казань
милонов
брикс
иноагент
наказание
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Он добавил, что "каждый человек, который надевает на себя эсэсовскую форму телеканала "Дождь"*, должен знать, что он добровольно отказывается от Родины". И в наказание таким, констатировал Милонов, должен быть навсегда запрещен въезд в Россию, а их "творчество" предано забвению.События последних месяцев показывают, что наказание в виде забвения беглые знаменитости, ранее признанные в РФ иноагентами, действительно плохо переносят.Так, например, на днях бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева** подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. В июле она жаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.Ранее попытки снять с себя статус иноагента, чтобы было проще зарабатывать в России, предпринимали также шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.Суд отказал им всем.Другие темы: "Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово.* СМИ-иноагент.** Иноагент.
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новости, россия, казань, милонов, брикс, иноагент, наказание
Новости, Россия, Казань, Милонов, БРИКС, иноагент, наказание

"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС

11:44 24.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое заседание Госдумы РФ нового созыва
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СМИ-иноагенты, которые посмели порочить саммит БРИКС, организованный Россией в Казани, должны быть наказаны пожизненным запретом на въезд и полным забвением. Такое заявление 24 октября сделал депутат ГД Виталий Милонов
"Есть эта крысиная манера крысиных СМИ, когда у людей праздник, собирать какой-то негатив. И обиженные, расстроенные, униженные, уехавшие, так называемые, журналисты пытаются хоть как-то найти ложку дегтя в бочке меда нашего БРИКС. БРИКС проходит по-разному, там есть сложные вопросы и так далее, но эти не интересуются сложными вопросами. Этих интересует гадость, вечно выискивают, какую-нибудь пакость. Поэтому чем быстрее мы зачистим наше информационное пространство от этих негодяев, тем чище будет", - заявил депутат.
Он добавил, что "каждый человек, который надевает на себя эсэсовскую форму телеканала "Дождь"*, должен знать, что он добровольно отказывается от Родины". И в наказание таким, констатировал Милонов, должен быть навсегда запрещен въезд в Россию, а их "творчество" предано забвению.
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События последних месяцев показывают, что наказание в виде забвения беглые знаменитости, ранее признанные в РФ иноагентами, действительно плохо переносят.
Так, например, на днях бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева** подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. В июле она жаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.
Фарида Курбангалеева (Фото: Tatarstan.ru / Wikipedia)
18 октября, 12:10
Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемыБывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
Ранее попытки снять с себя статус иноагента, чтобы было проще зарабатывать в России, предпринимали также шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.
Суд отказал им всем.
Другие темы: "Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово.
* СМИ-иноагент.
** Иноагент.
 
НовостиРоссияКазаньМилоновБРИКСиноагентнаказание
 
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