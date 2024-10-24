"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС
СМИ-иноагенты, которые посмели порочить саммит БРИКС, организованный Россией в Казани, должны быть наказаны пожизненным запретом на въезд и полным забвением. Такое заявление 24 октября сделал депутат ГД Виталий Милонов
"Есть эта крысиная манера крысиных СМИ, когда у людей праздник, собирать какой-то негатив. И обиженные, расстроенные, униженные, уехавшие, так называемые, журналисты пытаются хоть как-то найти ложку дегтя в бочке меда нашего БРИКС. БРИКС проходит по-разному, там есть сложные вопросы и так далее, но эти не интересуются сложными вопросами. Этих интересует гадость, вечно выискивают, какую-нибудь пакость. Поэтому чем быстрее мы зачистим наше информационное пространство от этих негодяев, тем чище будет", - заявил депутат.
Он добавил, что "каждый человек, который надевает на себя эсэсовскую форму телеканала "Дождь"*, должен знать, что он добровольно отказывается от Родины". И в наказание таким, констатировал Милонов, должен быть навсегда запрещен въезд в Россию, а их "творчество" предано забвению.
Вчера, 09:20"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и МодиТеплая встреча с объятиями премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани привела в ярость западные страны. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях
События последних месяцев показывают, что наказание в виде забвения беглые знаменитости, ранее признанные в РФ иноагентами, действительно плохо переносят.
Так, например, на днях бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева** подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. В июле она жаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.
18 октября, 12:10Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемыБывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
Ранее попытки снять с себя статус иноагента, чтобы было проще зарабатывать в России, предпринимали также шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.
Суд отказал им всем.
* СМИ-иноагент.
** Иноагент.