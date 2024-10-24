Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко
© Екатерина ЧесноковаФотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаг Белоруссии БРИКС
© Екатерина Чеснокова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика стала государством-партнером в БРИКС. Об этом 24 октября сообщило белорусское издание БелТА
"Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - пояснил белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что Минск полностью разделяет философию объединения и готов делиться опытом и достижениями в ряде отраслей, содействуя "решению общечеловеческих проблем".
"Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации", - резюмировал Лукашенко.
Буквально пару дней назад глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, но мечтает в будущем стать полноправным членом организации.
Он подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником со странами-участницами БРИКС, а также заметил, что Белоруссия уже принимает участие в мероприятиях организации, но этого "категорически мало" для страны, которая хочет пользоваться всеми преимуществами полноправного членства.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
В четверг, 24 октября, в Казани завершился форму стран БРИКС, по его итогам участниками была принята итоговая декларация. О чем именно в ней говорится, можно узнать в материале Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.