https://ukraina.ru/20241024/1058337001.html

Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко

Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко - 24.10.2024 Украина.ру

Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика стала государством-партнером в БРИКС. Об этом 24 октября сообщило белорусское издание БелТА

2024-10-24T17:03

2024-10-24T17:03

2024-10-24T17:03

новости

белоруссия

брикс

минск

россия

александр лукашенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058336358_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_deaf25373fbadfb3eb03e135ee0d8a14.jpg

Лукашенко также отметил, что Минск полностью разделяет философию объединения и готов делиться опытом и достижениями в ряде отраслей, содействуя "решению общечеловеческих проблем"."Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации", - резюмировал Лукашенко.Буквально пару дней назад глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, но мечтает в будущем стать полноправным членом организации.Он подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником со странами-участницами БРИКС, а также заметил, что Белоруссия уже принимает участие в мероприятиях организации, но этого "категорически мало" для страны, которая хочет пользоваться всеми преимуществами полноправного членства.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".В четверг, 24 октября, в Казани завершился форму стран БРИКС, по его итогам участниками была принята итоговая декларация. О чем именно в ней говорится, можно узнать в материале Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.

https://ukraina.ru/20241023/1058298149.html

https://ukraina.ru/20241016/1058128343.html

белоруссия

минск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, брикс, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин