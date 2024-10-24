Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058337001.html
Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко
Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко - 24.10.2024 Украина.ру
Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика стала государством-партнером в БРИКС. Об этом 24 октября сообщило белорусское издание БелТА
2024-10-24T17:03
2024-10-24T17:03
новости
белоруссия
брикс
минск
россия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058336358_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_deaf25373fbadfb3eb03e135ee0d8a14.jpg
Лукашенко также отметил, что Минск полностью разделяет философию объединения и готов делиться опытом и достижениями в ряде отраслей, содействуя "решению общечеловеческих проблем"."Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации", - резюмировал Лукашенко.Буквально пару дней назад глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, но мечтает в будущем стать полноправным членом организации.Он подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником со странами-участницами БРИКС, а также заметил, что Белоруссия уже принимает участие в мероприятиях организации, но этого "категорически мало" для страны, которая хочет пользоваться всеми преимуществами полноправного членства.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".В четверг, 24 октября, в Казани завершился форму стран БРИКС, по его итогам участниками была принята итоговая декларация. О чем именно в ней говорится, можно узнать в материале Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.
https://ukraina.ru/20241023/1058298149.html
https://ukraina.ru/20241016/1058128343.html
белоруссия
минск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058336358_133:0:1252:839_1920x0_80_0_0_7c12cb2edb2da9fb6c1f71f75075e1f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, брикс, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин
Новости, Белоруссия, БРИКС, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин

Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко

17:03 24.10.2024
 
© Екатерина ЧесноковаФотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаг Белоруссии БРИКС
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаг Белоруссии БРИКС
© Екатерина Чеснокова
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика стала государством-партнером в БРИКС. Об этом 24 октября сообщило белорусское издание БелТА
"Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - пояснил белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что Минск полностью разделяет философию объединения и готов делиться опытом и достижениями в ряде отраслей, содействуя "решению общечеловеческих проблем".
"Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации", - резюмировал Лукашенко.
Буквально пару дней назад глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, но мечтает в будущем стать полноправным членом организации.
Он подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником со странами-участницами БРИКС, а также заметил, что Белоруссия уже принимает участие в мероприятиях организации, но этого "категорически мало" для страны, которая хочет пользоваться всеми преимуществами полноправного членства.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаги БРИКС
Вчера, 12:23
Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКСАлександр Лукашенко 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 11:59
"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСКазахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС в обозримом будущем. Такое заявление 16 октября сделал пресс-секретарь президента республики Берик Уали
В четверг, 24 октября, в Казани завершился форму стран БРИКС, по его итогам участниками была принята итоговая декларация. О чем именно в ней говорится, можно узнать в материале Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.
 
НовостиБелоруссияБРИКСМинскРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым
17:03Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко
16:51Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково
16:49Нацполиция Украины в Черновцах помешала заработку на экспорте уклонистов
16:27Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией
16:26Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
16:00"Великая депрессия": 95 лет назад разразился крупнейший кризис капиталистической экономики
15:43Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млн
15:18Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"
14:59На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие
14:45Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
14:26"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья
14:00Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ
13:59Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО
13:56Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам
13:28Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
13:08Почему иностранцы хотят жить в России и какими должны быть законы для мигрантов? Наш эксклюзив
13:01Путин заявил о необходимости реформировать ООН
13:00В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября
13:00Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
Лента новостейМолния