Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец" - 24.10.2024 Украина.ру
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Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"
Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец" - 24.10.2024 Украина.ру
Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"
2024-10-24T15:18
2024-10-24T15:18
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На Украине Гуттериша внесли в скандальную базу "Миротворец". Вот как этот факт прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже", сказала Захарова, напомнив, что Гутерриш - португалец, "свято преданный заветам НАТО".Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от &lt;...&gt; Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.В среду, 23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Американское агентство Bloomberg оценило этот факт как вызов усилиям Запада по изоляции России в связи с конфликтом на Украине.Еще по теме: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала.
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новости, украина, генсек, генсек оон, оон, брикс, нато, миротворец, мария захарова, владимир путин, казань, россия
Новости, Украина, генсек, Генсек ООН, ООН, БРИКС, НАТО, Миротворец, Мария Захарова, Владимир Путин, Казань, Россия

Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"

15:18 24.10.2024
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP / John Minchillo, Pool
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"
"Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - сказал Гутерриш, добавив, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".
На Украине Гуттериша внесли в скандальную базу "Миротворец". Вот как этот факт прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже", сказала Захарова, напомнив, что Гутерриш - португалец, "свято преданный заветам НАТО".
Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от <...> Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.
22 октября, 11:51
На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКСМинистерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского
В среду, 23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Американское агентство Bloomberg оценило этот факт как вызов усилиям Запада по изоляции России в связи с конфликтом на Украине.
Еще по теме: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала.
 
НовостиУкраинагенсекГенсек ООНООНБРИКСНАТОМиротворецМария ЗахароваВладимир ПутинКазаньРоссия
 
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