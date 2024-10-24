https://ukraina.ru/20241024/1058332061.html

Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"

Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец" - 24.10.2024 Украина.ру

Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"

2024-10-24T15:18

2024-10-24T15:18

2024-10-24T15:18

новости

украина

генсек

генсек оон

оон

брикс

нато

миротворец

мария захарова

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/77/1033667787_0:0:4875:2743_1920x0_80_0_0_c408a934fb01fa4a8f1a40b29f3ae839.jpg.webp

На Украине Гуттериша внесли в скандальную базу "Миротворец". Вот как этот факт прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже", сказала Захарова, напомнив, что Гутерриш - португалец, "свято преданный заветам НАТО".Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от <...> Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.В среду, 23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Американское агентство Bloomberg оценило этот факт как вызов усилиям Запада по изоляции России в связи с конфликтом на Украине.Еще по теме: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала.

https://ukraina.ru/20241022/1058267982.html

украина

казань

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, генсек, генсек оон, оон, брикс, нато, миротворец, мария захарова, владимир путин, казань, россия