https://ukraina.ru/20230914/1049405026.html

Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости

Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости - 14.09.2023 Украина.ру

Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости

В череде последних событий внимание общественности было акцентировано на тех тектонических сдвигах, которые случились в геополитике и как бы знаменовали повышение роли Глобального Юга в мировой политике, что было однозначно расценено, как отход от неоколониализма.

2023-09-14T14:32

2023-09-14T14:32

2023-09-14T14:32

африка

африканский союз

африканцы

саммит "россия-африка"

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049405414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e29dd93bd3972120ee424fb25139da26.jpg

Вишенкой на торте этого процесса стало принятие на саммите "Большой двадцатки" (G20) 9-10 сентября сего года в Нью-Дели Африканского союза в члены этой организации. Это действительно серьезным образом поменяло расклады в G20, превратила ее в "Большое очко" и знаменовало еще и отход от, разумеется, монополярного мира с опостылевшей многим гегемонией США.И сейчас все ожидают, что теперь будет делать коллективный Запад, чтобы вернуть свое влияние и впредь сохранить Глобальный Юг под своим контролем.Однако оказалось, что Запад уже начал делать свое Неоколонизаторское дело. Упреждающе -- до саммита G20, а не после него, когда приходится зализывать раны.Я имею в виду первый в истории Африканский климатический саммит (АКС), состоявшийся в столице Кении Найроби 4-6 сентября 2023 года. Саммит специально был проведен в преддверии не только саммита "Двадцатки", но и конференции ООН по климату COP28, которая состоится в Дубае (ОАЭ) в ноябре-декабре этого года. Смысл АКС -- формирование общего видения зеленого развития Черного континента, прививка Африке так называемой зеленой повестки. А зеленая повестка -- это новый способ новой колонизации Черного континента.В саммите приняли участие около 30 тысяч делегатов, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посланник США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор COP28 Маджид Аль Сувайди и президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер (оба из ОАЭ), делегаты от глобалистов, стран Запада и Юга (в том числе Китая), банкиры, инвесторы, предприниматели, различные НПО. А также первые лица и представители всех стран Африки. Ибо все они надеются извлечь в первую очередь экономико-финансовую выгоду из действий по борьбе с глобальным потеплением, ибо ожидают реализации финансовых обязательств перед Африкой, взятых на предыдущих климатических саммитах богатыми странами.А это неплохие деньги. На конференции по климату в 2009 году в Копенгагене было решено добиться финансирования в размере 100 млрд долл. программ развивающихся стран, направленных на решение вопросов, возникающих из-за изменений климата. Планировалось даже, что к 2020 году такая сумма будет выделяться ежегодно(!). Однако в 2019 году задача была скорректирована -- теперь предполагалось выделить вообще всего 100 млрд долл. до 2025 года. Эти показатели так и не были достигнуты, но надежда-то получать деньши "на шару" умирает медленно и последней.И на саммите БРИКС 22-24 августа 2023 года генсек ООН Гутерриш опять призвал развитые государства выполнить свое обещание: "Развитые страны должны, наконец, выполнить обещания, данные развивающимся странам выделить 100 млрд долл. на борьбу с изменениями климата, удвоить финансирование процессов адаптации к этим изменениям, восполнить Зеленый климатический фонд ООН, выделить средства на компенсацию потерь, понесенных в этом году. Это вопрос справедливости".По итогам его работы всеми странами Африки была подписана "Найробийская декларация по изменению климата", суть которой сводится к согласию стран Черного континента обменять свою возможную индустриализацию – развитей собственных экономик и обеспечение экономического суверенитета – основы суверенитета политического, на кредиты по внедрению у себя так называемых зеленых экономик.Президент Кении Уильям Руто, который открыл первый Африканский климатический саммит в Найроби, так и сказал: "Страны Африки должны внедрять зеленые технологии до начала индустриализации, а не наоборот, как это сделали другие". И разъяснил: "Углеродный след Африки остается небольшим, но человеческие потери от изменения климата непропорционально высоки. Острая необходимость устранения потерь и ущерба и создания соответствующих финансовых механизмов для обеспечения устойчивости возрастает с каждым экстремальным погодным явлением и каждым приступом нестабильности, вызванной климатом".Другими словами, Запад, который сначала сам провел индустриализацию и обеспечил себе промышленное преимущество и лидерство на планете и только потом начал бороться за экологию и против изменений климата, Африке предлагает не заморачиваться такими глупостями -- созданием собственных народных хозяйств, а начинать сразу с борьбы за экологию.Это однозначно означает отказ африканских стран от дешевых и так наличествующих у них угля, газа, нефти и АЭС, чтобы никакой индустриализации никогда и не случилось.А вместо этого Африка должна попросить и обязательно получит втридорога энергию из "возобновляемых источников" и "экологически чистые технологии". За кредиты Всемирного банка, Международного валютного фонда, стран Запада, транснациональных корпораций и глобалистских фондов и т. д. А потом перспектива известна – или отдать эти старые кредиты, или бесконечно влезать в новые, не имея возможности ни отдавать старые займы, ни самостоятельно заработать.Это и есть примитивная, но безотказная схема мирной и лицемерной, но не менее жестокой западной неоколониальной политики. Это и его предложение неоколонизации для Африки! Цель ее -- попытаться установить финансовую зависимость Африки от глобального Запада, не позволив ей развиваться, сохранить высокую рождаемость и обрести реальную самостоятельность.Знаете, кто готов финансировать новую политику Запада в Африке и уже профинансировал АСК в Найроби? Вот они, герои -- кто профинансировал Африканский климатический саммит: Африканский банк развития, Международная организация по миграции, Экобанк, правительства Германии, Дании и Франции, весь Европейский союз, Фонд Рокфеллера, Глобальный энергетический альянс (Фонда Рокфеллера и Фонда Икеа), Фонд Климатворк (западные глобалистские фонды), Фонд Билла Гейтса, Детский инвестиционный фонд британского миллиардера Криса Хона, выступающего за сокращение рождаемости.Ну и, конечно же, МВФ и Всемирный банк, когда дело дойдет до масштабного кредитования. И все это – организации, которые вчера отвечали и сегодня готовы отвечать за проведение глобалистской политики в интересах "золотого миллиарда" -- того "цветущего сада", на который и должны работать окружающие его "джунгли", как тупо и наивно и завещал главный евродипломат Жозеп Боррель."Найробийская декларация по изменению климата" гласит: "Мы признаем, что изменение климата является самым серьезным вызовом, стоящим перед человечеством и самой большой угрозой для всей жизни на Земле. Оно требует от всех стран срочных и совместных действий с целью снижения выбросов парниковых газов и уменьшения их концентрации в атмосфере".И предложены коллективные действия:- ускорить сокращение выбросов, согласно целям Парижского соглашения по климату;- выполнить обязательства на 100 млрд долл. в год, как было обещано 14 лет назад на конференции в Копенгагене;- активизировать процесс отказа от угля и отмены субсидий на ископаемые виды топлива.Причем все подписавшиеся под декларациями обязались продвигать на всем континенте зеленую индустриализацию, и содействовать инвестициям в городскую инфраструктуру для борьбы с трущобами и создание устойчивых к изменению климата городовВсе признали и то, что сегодня в Африке необходимо сделать все, чтобы:- привлекать капитал, необходимый на мероприятия в области климата;- ввести глобальные и региональные торговые механизмы таким образом, чтобы продукция из Африки могла конкурировать на справедливых и равных условиях;- международное сообщество увеличило мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Африке с 56 ГВт в 2022 году до 300 ГВт в 2030 году;- для обеспечения мероприятий по климату ввести глобальный налог на финансовые операции и сборы на выбросы парниковых газов.По мнению специалистов, все эти мероприятия, конечно, повысят спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Африке и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, но однозначно приведут к удорожанию конечного продукта и товаров, тем самым люди станут еще беднее и снизят потребление, в нищей Африке и так недостаточное для нормальной жизни.А подлость и цинизм предложений АСК и "Найробийской декларации" в том, что-Африке-то как раз и не очень нужно сокращать выбросы парниковых газов и так уж сильно бороться против изменений климата, потому что хоть она от них страдает, но не она в них виновата! Главный парадокс в том, что на Африку приходится всего лишь 2-3% общих мировых выбросов парниковых газов, и фактически она и так находится в так называемом "нулевом выбросе CO2".Более того, около половины африканского населения сегодня не имеет доступа к электричеству. Большинство готовит еду, используя дрова. Но именно их как раз и предлагается заменить на электрические плитки, запитанные от ВИЭ, например, солнечных панелей. А значит, и цель западного колонизатора -- сохранить такое положение вещей для большинства населения Африки.Но в обработку африканских лидеров и общественного мнению континента включилась и танцующая под дудку Запада и Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая к саммиту в Найроби подготовила доклад "Состояние климата в Африке в 2022 году", в котором рассказала, как Африка непропорционально страдает от изменений климата.Например, было сказано, что в прошлом году более 110 млн человек в Африке пострадали от стихийных бедствий, связанных с климатом, что привело к экономическому ущербу на сумму более 8,5 млрд долл. Было зарегистрировано 5 000 смертей, из которых 48% были связаны с засухой, а 43% – с наводнениями.Согласно данным Центра африканской климатической политики UNECA, потери и ущерб в Африке из-за изменения климата, по прогнозам, составят от 290 млрд долл. до 440 млрд долл., в зависимости от степени потепления.На изменения климата списали и голод в Африке. Было указано, что сельское хозяйство является основой средств к существованию и национальной экономики Африки, поддерживая более 55% рабочей силы, но рост производительности сельского хозяйства снизился на 34% с 1961 года из-за изменения климата. Это снижение является самым высоким по сравнению с тем, что испытали другие регионы мира. Более того, объявлен прогноз: к 2025 году годовой импорт продовольствия африканскими странами увеличится примерно в три раза, с 35 млрд долл. до 110 млрд долл.А где Африке взять деньги на еду? Генсек ВМО Петтери Таалас апокалиптически вещал: "На Африку приходится менее 10% мировых выбросов парниковых газов. Но именно этот континент меньше всего способен справиться с негативными последствиями изменения климата. Волны жары, проливные дожди, наводнения, тропические циклоны и продолжительные засухи оказывают разрушительное воздействие на сообщества и экономику, при этом увеличивается число людей, подвергающихся риску".Однако во всех этих раскладах и подсчетах проигнорировано было главное -- не Африка была виновницей всех этих негативных явлений. А теперь ее еще и хотят отключить от индустриализации и от обретения подлинного суверенитета. западные колониалисты так и не дают странам получить истинный суверенитет. А взамен лидерам предлагают деньги. И многие лидеры ведутся – берут кредиты, потому что не им их придется отдавать, а будущим поколениям. Что в Африке, что, увы, в Украине.Короче, в Украине все – как в Африке, и в Африке все – как в Украине. Неоколонизация идет полным ходом – через финансовое закабаление и деиндустриализацию. Как будущего наркомана подсаживают на сладкую "дурь".Характерен и человек из Африки, кто стал невольным проводником неоколонизации – 56-летний президент Кении Уильям Руто с сентября прошлого года. Он – типичный прозападный политический грантоед, которого и готовили для проведения политики Запада в своей стране. Он – "вечный" политик, который ничем, кроме политики, не занимался и еще в студенческие годы, он, студент-биолог, стал "активистом", а потом перебрался н политическую ниву – стал обслуживать и окучивать депутатов парламента и сам стал политиком и лидером.И вот ведь удивительно – бог шельму метит! – в 2005-2011 годах он даже возглавлял прозападное оппозиционное Оранжевое демократическое движение, рвущееся к власти на деньги Запада. Оранжевое, господа! В Кении! В то время, как в Украине к власти пришли демократы во главе с Виктором Ющенко после госпереворота, названного "Оранжевой революцией".Но по-любому сегодня Африка делает новый поворот от неоколониализма. И разворачивается удивительное противостояние между тактическим кредитно-денежным соблазном многих африканских лидеров получить деньги и порешать сиюминутные конъюнктурные проблемы и стратегическим выбором в создании подлинно независимых суверенных государств.И в битву за Африку уже включились все ведущие игроки современной геополитики, в том числе, и Россия. Наряду с ЕС, США, Китаем. И пока не ясно, что пересилит – сиюминутные деньги или вечные смысли на перспективу. Денег у России немного, но идея свободы и суверенитета тоже дорогого стоят. Ну, а для Украины все звучит, как сказка, но именно в ней – намек, добрым молодцам урок…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230909/1049284718.html

https://ukraina.ru/20230608/1047022644.html

https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

https://ukraina.ru/20230912/1049348104.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

африка, африканский союз, африканцы, саммит "россия-африка", саммит