Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости
© AFP2023 / SULEIMAN MBATIAH
© AFP2023 / SULEIMAN MBATIAH
В череде последних событий внимание общественности было акцентировано на тех тектонических сдвигах, которые случились в геополитике и как бы знаменовали повышение роли Глобального Юга в мировой политике, что было однозначно расценено, как отход от неоколониализма.
Вишенкой на торте этого процесса стало принятие на саммите "Большой двадцатки" (G20) 9-10 сентября сего года в Нью-Дели Африканского союза в члены этой организации. Это действительно серьезным образом поменяло расклады в G20, превратила ее в "Большое очко" и знаменовало еще и отход от, разумеется, монополярного мира с опостылевшей многим гегемонией США.
И сейчас все ожидают, что теперь будет делать коллективный Запад, чтобы вернуть свое влияние и впредь сохранить Глобальный Юг под своим контролем.
Однако оказалось, что Запад уже начал делать свое Неоколонизаторское дело. Упреждающе -- до саммита G20, а не после него, когда приходится зализывать раны.
Я имею в виду первый в истории Африканский климатический саммит (АКС), состоявшийся в столице Кении Найроби 4-6 сентября 2023 года. Саммит специально был проведен в преддверии не только саммита "Двадцатки", но и конференции ООН по климату COP28, которая состоится в Дубае (ОАЭ) в ноябре-декабре этого года. Смысл АКС -- формирование общего видения зеленого развития Черного континента, прививка Африке так называемой зеленой повестки. А зеленая повестка -- это новый способ новой колонизации Черного континента.
В саммите приняли участие около 30 тысяч делегатов, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посланник США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор COP28 Маджид Аль Сувайди и президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер (оба из ОАЭ), делегаты от глобалистов, стран Запада и Юга (в том числе Китая), банкиры, инвесторы, предприниматели, различные НПО. А также первые лица и представители всех стран Африки.
Ибо все они надеются извлечь в первую очередь экономико-финансовую выгоду из действий по борьбе с глобальным потеплением, ибо ожидают реализации финансовых обязательств перед Африкой, взятых на предыдущих климатических саммитах богатыми странами.
А это неплохие деньги. На конференции по климату в 2009 году в Копенгагене было решено добиться финансирования в размере 100 млрд долл. программ развивающихся стран, направленных на решение вопросов, возникающих из-за изменений климата. Планировалось даже, что к 2020 году такая сумма будет выделяться ежегодно(!). Однако в 2019 году задача была скорректирована -- теперь предполагалось выделить вообще всего 100 млрд долл. до 2025 года. Эти показатели так и не были достигнуты, но надежда-то получать деньши "на шару" умирает медленно и последней.
И на саммите БРИКС 22-24 августа 2023 года генсек ООН Гутерриш опять призвал развитые государства выполнить свое обещание: "Развитые страны должны, наконец, выполнить обещания, данные развивающимся странам выделить 100 млрд долл. на борьбу с изменениями климата, удвоить финансирование процессов адаптации к этим изменениям, восполнить Зеленый климатический фонд ООН, выделить средства на компенсацию потерь, понесенных в этом году. Это вопрос справедливости".
По итогам его работы всеми странами Африки была подписана "Найробийская декларация по изменению климата", суть которой сводится к согласию стран Черного континента обменять свою возможную индустриализацию – развитей собственных экономик и обеспечение экономического суверенитета – основы суверенитета политического, на кредиты по внедрению у себя так называемых зеленых экономик.
Президент Кении Уильям Руто, который открыл первый Африканский климатический саммит в Найроби, так и сказал: "Страны Африки должны внедрять зеленые технологии до начала индустриализации, а не наоборот, как это сделали другие". И разъяснил: "Углеродный след Африки остается небольшим, но человеческие потери от изменения климата непропорционально высоки. Острая необходимость устранения потерь и ущерба и создания соответствующих финансовых механизмов для обеспечения устойчивости возрастает с каждым экстремальным погодным явлением и каждым приступом нестабильности, вызванной климатом".
Другими словами, Запад, который сначала сам провел индустриализацию и обеспечил себе промышленное преимущество и лидерство на планете и только потом начал бороться за экологию и против изменений климата, Африке предлагает не заморачиваться такими глупостями -- созданием собственных народных хозяйств, а начинать сразу с борьбы за экологию.
Это однозначно означает отказ африканских стран от дешевых и так наличествующих у них угля, газа, нефти и АЭС, чтобы никакой индустриализации никогда и не случилось.
А вместо этого Африка должна попросить и обязательно получит втридорога энергию из "возобновляемых источников" и "экологически чистые технологии". За кредиты Всемирного банка, Международного валютного фонда, стран Запада, транснациональных корпораций и глобалистских фондов и т. д. А потом перспектива известна – или отдать эти старые кредиты, или бесконечно влезать в новые, не имея возможности ни отдавать старые займы, ни самостоятельно заработать.
Это и есть примитивная, но безотказная схема мирной и лицемерной, но не менее жестокой западной неоколониальной политики. Это и его предложение неоколонизации для Африки! Цель ее -- попытаться установить финансовую зависимость Африки от глобального Запада, не позволив ей развиваться, сохранить высокую рождаемость и обрести реальную самостоятельность.
Знаете, кто готов финансировать новую политику Запада в Африке и уже профинансировал АСК в Найроби? Вот они, герои -- кто профинансировал Африканский климатический саммит: Африканский банк развития, Международная организация по миграции, Экобанк, правительства Германии, Дании и Франции, весь Европейский союз, Фонд Рокфеллера, Глобальный энергетический альянс (Фонда Рокфеллера и Фонда Икеа), Фонд Климатворк (западные глобалистские фонды), Фонд Билла Гейтса, Детский инвестиционный фонд британского миллиардера Криса Хона, выступающего за сокращение рождаемости.
Ну и, конечно же, МВФ и Всемирный банк, когда дело дойдет до масштабного кредитования. И все это – организации, которые вчера отвечали и сегодня готовы отвечать за проведение глобалистской политики в интересах "золотого миллиарда" -- того "цветущего сада", на который и должны работать окружающие его "джунгли", как тупо и наивно и завещал главный евродипломат Жозеп Боррель.
"Найробийская декларация по изменению климата" гласит: "Мы признаем, что изменение климата является самым серьезным вызовом, стоящим перед человечеством и самой большой угрозой для всей жизни на Земле. Оно требует от всех стран срочных и совместных действий с целью снижения выбросов парниковых газов и уменьшения их концентрации в атмосфере".
И предложены коллективные действия:
- ускорить сокращение выбросов, согласно целям Парижского соглашения по климату;
- выполнить обязательства на 100 млрд долл. в год, как было обещано 14 лет назад на конференции в Копенгагене;
- активизировать процесс отказа от угля и отмены субсидий на ископаемые виды топлива.
Причем все подписавшиеся под декларациями обязались продвигать на всем континенте зеленую индустриализацию, и содействовать инвестициям в городскую инфраструктуру для борьбы с трущобами и создание устойчивых к изменению климата городов
Все признали и то, что сегодня в Африке необходимо сделать все, чтобы:
- привлекать капитал, необходимый на мероприятия в области климата;
- ввести глобальные и региональные торговые механизмы таким образом, чтобы продукция из Африки могла конкурировать на справедливых и равных условиях;
- международное сообщество увеличило мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Африке с 56 ГВт в 2022 году до 300 ГВт в 2030 году;
- для обеспечения мероприятий по климату ввести глобальный налог на финансовые операции и сборы на выбросы парниковых газов.
По мнению специалистов, все эти мероприятия, конечно, повысят спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Африке и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, но однозначно приведут к удорожанию конечного продукта и товаров, тем самым люди станут еще беднее и снизят потребление, в нищей Африке и так недостаточное для нормальной жизни.
А подлость и цинизм предложений АСК и "Найробийской декларации" в том, что-Африке-то как раз и не очень нужно сокращать выбросы парниковых газов и так уж сильно бороться против изменений климата, потому что хоть она от них страдает, но не она в них виновата! Главный парадокс в том, что на Африку приходится всего лишь 2-3% общих мировых выбросов парниковых газов, и фактически она и так находится в так называемом "нулевом выбросе CO2".
Более того, около половины африканского населения сегодня не имеет доступа к электричеству. Большинство готовит еду, используя дрова. Но именно их как раз и предлагается заменить на электрические плитки, запитанные от ВИЭ, например, солнечных панелей. А значит, и цель западного колонизатора -- сохранить такое положение вещей для большинства населения Африки.
Но в обработку африканских лидеров и общественного мнению континента включилась и танцующая под дудку Запада и Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая к саммиту в Найроби подготовила доклад "Состояние климата в Африке в 2022 году", в котором рассказала, как Африка непропорционально страдает от изменений климата.
12 сентября, 10:47В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярностиЭти четыре события последних недель связаны между собой не только символически. Они произошли по очереди, но получилось, что как бы по восходящей по сути и значению. И стали началом длительного процесса
Например, было сказано, что в прошлом году более 110 млн человек в Африке пострадали от стихийных бедствий, связанных с климатом, что привело к экономическому ущербу на сумму более 8,5 млрд долл. Было зарегистрировано 5 000 смертей, из которых 48% были связаны с засухой, а 43% – с наводнениями.
Согласно данным Центра африканской климатической политики UNECA, потери и ущерб в Африке из-за изменения климата, по прогнозам, составят от 290 млрд долл. до 440 млрд долл., в зависимости от степени потепления.
На изменения климата списали и голод в Африке. Было указано, что сельское хозяйство является основой средств к существованию и национальной экономики Африки, поддерживая более 55% рабочей силы, но рост производительности сельского хозяйства снизился на 34% с 1961 года из-за изменения климата. Это снижение является самым высоким по сравнению с тем, что испытали другие регионы мира. Более того, объявлен прогноз: к 2025 году годовой импорт продовольствия африканскими странами увеличится примерно в три раза, с 35 млрд долл. до 110 млрд долл.
А где Африке взять деньги на еду? Генсек ВМО Петтери Таалас апокалиптически вещал: "На Африку приходится менее 10% мировых выбросов парниковых газов. Но именно этот континент меньше всего способен справиться с негативными последствиями изменения климата. Волны жары, проливные дожди, наводнения, тропические циклоны и продолжительные засухи оказывают разрушительное воздействие на сообщества и экономику, при этом увеличивается число людей, подвергающихся риску".
Однако во всех этих раскладах и подсчетах проигнорировано было главное -- не Африка была виновницей всех этих негативных явлений. А теперь ее еще и хотят отключить от индустриализации и от обретения подлинного суверенитета. западные колониалисты так и не дают странам получить истинный суверенитет. А взамен лидерам предлагают деньги. И многие лидеры ведутся – берут кредиты, потому что не им их придется отдавать, а будущим поколениям. Что в Африке, что, увы, в Украине.
12 сентября, 15:09Встреча лидеров на Майдане и очередь за фото с россиянами. О том, что осталось за кадром саммита G20Встреча стран "Большой двадцатки" завершилась, но нам есть что ещё рассказать. Корреспондент издания Украина.ру, посетившая саммит в Нью-Дели, о том, что происходило в кулуарах международного медиацентра в те дни
Короче, в Украине все – как в Африке, и в Африке все – как в Украине. Неоколонизация идет полным ходом – через финансовое закабаление и деиндустриализацию. Как будущего наркомана подсаживают на сладкую "дурь".
Характерен и человек из Африки, кто стал невольным проводником неоколонизации – 56-летний президент Кении Уильям Руто с сентября прошлого года. Он – типичный прозападный политический грантоед, которого и готовили для проведения политики Запада в своей стране. Он – "вечный" политик, который ничем, кроме политики, не занимался и еще в студенческие годы, он, студент-биолог, стал "активистом", а потом перебрался н политическую ниву – стал обслуживать и окучивать депутатов парламента и сам стал политиком и лидером.
И вот ведь удивительно – бог шельму метит! – в 2005-2011 годах он даже возглавлял прозападное оппозиционное Оранжевое демократическое движение, рвущееся к власти на деньги Запада. Оранжевое, господа! В Кении! В то время, как в Украине к власти пришли демократы во главе с Виктором Ющенко после госпереворота, названного "Оранжевой революцией".
Но по-любому сегодня Африка делает новый поворот от неоколониализма. И разворачивается удивительное противостояние между тактическим кредитно-денежным соблазном многих африканских лидеров получить деньги и порешать сиюминутные конъюнктурные проблемы и стратегическим выбором в создании подлинно независимых суверенных государств.
И в битву за Африку уже включились все ведущие игроки современной геополитики, в том числе, и Россия. Наряду с ЕС, США, Китаем. И пока не ясно, что пересилит – сиюминутные деньги или вечные смысли на перспективу. Денег у России немного, но идея свободы и суверенитета тоже дорогого стоят. Ну, а для Украины все звучит, как сказка, но именно в ней – намек, добрым молодцам урок…