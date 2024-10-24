"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово - 24.10.2024 Украина.ру
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"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово
"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово - 24.10.2024 Украина.ру
"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово
Российские силы успешно продвигаются в Селидово, закрепляясь в городской черте. Об этом в своем телеграм-канале рассказал украинский военный с позывным Алекс
2024-10-24T10:21
2024-10-24T10:21
новости
селидово
россия
донецкая народная республика
вс рф
всу
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Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что российские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города.Издание также привело слова военнослужащего ВСУ с позывным Мучной, сообщившего, что ВС РФ уже захватили восточную часть Селидово и пытаются перекрыть основную дорогу из Покровска на севере города.Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения."Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.Она отметила, что город фактически окружен, осталась только одна дорога через село Вишневое, это значит, что уже в самое ближайшее ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.Тем временем Владимира Зеленского снова обвиняют в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. В частности, издание Al Mayadeen отмечает, что дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241023/1058301517.html
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селидово
россия
донецкая народная республика
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новости, селидово, россия, донецкая народная республика, вс рф, всу
Новости, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, ВСУ

"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово

10:21 24.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские силы успешно продвигаются в Селидово, закрепляясь в городской черте. Об этом в своем телеграм-канале рассказал украинский военный с позывным Алекс
"[ВС России] заходят [в Селидово] целыми взводами. [Российские военные] плодотворно проникают и проводят рассредоточение по домам и подвалам", - сообщил он, добавив, что украинские операторы БПЛА вынуждены проводить более ста боевых вылетов в день в попытках противостоять российскому наступлению.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что российские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города.
Издание также привело слова военнослужащего ВСУ с позывным Мучной, сообщившего, что ВС РФ уже захватили восточную часть Селидово и пытаются перекрыть основную дорогу из Покровска на севере города.
Фото: украинские СМИ. Селидово
Вчера, 14:02
Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание СелидовоРоссийские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города. Пока нельзя сказать, что ВС РФ закрепились там, но ситуация "критическая" и "тенденция хреновая". Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Его слова 23 октября опубликовала "Страна.ua"
Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.
"Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.
Она отметила, что город фактически окружен, осталась только одна дорога через село Вишневое, это значит, что уже в самое ближайшее ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.
Фото: Думська, ВСУ на фронте
21 октября, 05:44
Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
Тем временем Владимира Зеленского снова обвиняют в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. В частности, издание Al Mayadeen отмечает, что дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
2 октября, 11:28
"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
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