"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Российские силы успешно продвигаются в Селидово, закрепляясь в городской черте. Об этом в своем телеграм-канале рассказал украинский военный с позывным Алекс
"[ВС России] заходят [в Селидово] целыми взводами. [Российские военные] плодотворно проникают и проводят рассредоточение по домам и подвалам", - сообщил он, добавив, что украинские операторы БПЛА вынуждены проводить более ста боевых вылетов в день в попытках противостоять российскому наступлению.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что российские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города.
Издание также привело слова военнослужащего ВСУ с позывным Мучной, сообщившего, что ВС РФ уже захватили восточную часть Селидово и пытаются перекрыть основную дорогу из Покровска на севере города.
Вчера, 14:02Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание СелидовоРоссийские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города. Пока нельзя сказать, что ВС РФ закрепились там, но ситуация "критическая" и "тенденция хреновая". Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Его слова 23 октября опубликовала "Страна.ua"
Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.
"Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.
Она отметила, что город фактически окружен, осталась только одна дорога через село Вишневое, это значит, что уже в самое ближайшее ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.
21 октября, 05:44Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
Тем временем Владимира Зеленского снова обвиняют в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. В частности, издание Al Mayadeen отмечает, что дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.
2 октября, 11:28"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.