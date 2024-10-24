https://ukraina.ru/20241024/1058325061.html

"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву

"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву - 24.10.2024 Украина.ру

"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву

Депутата Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву, подозреваемую в незаконном обогащении, отпустили на поруки главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Ким. Об этом сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре

2024-10-24T12:04

2024-10-24T12:04

2024-10-24T12:04

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"Сразу стало понятно, чья любовница и подчиненная", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Денацификация.ua", уточнив, что помимо Кима у Аллахвердиевой будет и еще один поручитель - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Я её тоже на поруки бы взял...", "Ничего такой народный депутат", "Вот и все "правосудие" от "Слуги народа", "Теперь эта будет корабельною сосной", - добавили пользователи.В сентябре 2021 года Аллахвердиева задекларировала "родственные" подарки на общую сумму 5,6 миллионов гривен (более 15 миллионов рублей). Уточнялось, что это якобы были подарки от некого Валерия Сурина, который, по информации СМИ, является ее отцом."В Украине набирает обороты новый вид легализации коррупционных средств чиновников и политиков, которые стали записывать все нажитое непосильным трудом в подарки или наследство!" - прокомментировал тогда декларацию Аллахвердиевой один из украинских телеграм-каналов.Другие темы: Сын Януковича получил российское гражданство.

https://ukraina.ru/20210916/1032265552.html

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новости, украина, слуга народа, верховная рада, депутат