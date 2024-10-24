"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву - 24.10.2024 Украина.ру
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"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву
"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву - 24.10.2024 Украина.ру
"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву
Депутата Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву, подозреваемую в незаконном обогащении, отпустили на поруки главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Ким. Об этом сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре
2024-10-24T12:04
2024-10-24T12:04
новости
украина
слуга народа
верховная рада
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"Сразу стало понятно, чья любовница и подчиненная", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Денацификация.ua", уточнив, что помимо Кима у Аллахвердиевой будет и еще один поручитель - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Я её тоже на поруки бы взял...", "Ничего такой народный депутат", "Вот и все "правосудие" от "Слуги народа", "Теперь эта будет корабельною сосной", - добавили пользователи.В сентябре 2021 года Аллахвердиева задекларировала "родственные" подарки на общую сумму 5,6 миллионов гривен (более 15 миллионов рублей). Уточнялось, что это якобы были подарки от некого Валерия Сурина, который, по информации СМИ, является ее отцом."В Украине набирает обороты новый вид легализации коррупционных средств чиновников и политиков, которые стали записывать все нажитое непосильным трудом в подарки или наследство!" - прокомментировал тогда декларацию Аллахвердиевой один из украинских телеграм-каналов.Другие темы: Сын Януковича получил российское гражданство.
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новости, украина, слуга народа, верховная рада, депутат
Новости, Украина, Слуга народа, Верховная Рада, депутат

"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву

12:04 24.10.2024
 
Фото: Николаевские новости, Виталий Ким и Ирина Кормышкина
Фото: Николаевские новости, Виталий Ким и Ирина Кормышкина
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Депутата Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву, подозреваемую в незаконном обогащении, отпустили на поруки главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Ким. Об этом сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре
"Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, я здесь не имею [права] ничего комментировать. Я знаю, что это (поручительство. - Ред.) позволит ей нормально работать, а с правоохранительными органами она сотрудничает, предоставляет все документы. Это и дало суда возможность освободить ее на поруки", - пояснил Ким, добавил что знаком с 46-летней Аллахвердиевой около 20-ти лет еще со времен ее работы в бизнесе.
"Сразу стало понятно, чья любовница и подчиненная", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Денацификация.ua", уточнив, что помимо Кима у Аллахвердиевой будет и еще один поручитель - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Я её тоже на поруки бы взял...", "Ничего такой народный депутат", "Вот и все "правосудие" от "Слуги народа", "Теперь эта будет корабельною сосной", - добавили пользователи.
© Facebook(запрещен в РФ) Ирины Кормышкиной) Фото: Ирина Кормышкина, нардеп
Фото: Ирина Кормышкина, нардеп
© Facebook(запрещен в РФ) Ирины Кормышкиной)
Фото: Ирина Кормышкина, нардеп
В сентябре 2021 года Аллахвердиева задекларировала "родственные" подарки на общую сумму 5,6 миллионов гривен (более 15 миллионов рублей). Уточнялось, что это якобы были подарки от некого Валерия Сурина, который, по информации СМИ, является ее отцом.
Украине набирает обороты новый вид легализации коррупционных средств чиновников и политиков, которые стали записывать все нажитое непосильным трудом в подарки или наследство!" - прокомментировал тогда декларацию Аллахвердиевой один из украинских телеграм-каналов.
Ирина Аллахвердиева
16 сентября 2021, 16:16
«Новый способ легализации»: «слуга народа» задекларировала «подарки от папы»Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева задекларировала «родственные» подарки на общую сумму 5,6 млн грн (более 15 млн руб.). Эту информацию обнародовал 16 сентября Telegram-канал «Инсайдер UA»
Другие темы: Сын Януковича получил российское гражданство.
 
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