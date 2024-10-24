https://ukraina.ru/20241024/1058317900.html
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын Януковича получил российское гражданство - 24.10.2024 Украина.ру
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, передает РИА Новости со ссылкой на данные госреестра
2024-10-24T08:33
2024-10-24T08:33
2024-10-24T08:33
новости
виктор янукович
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российское гражданство
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Янукович-младший владеет зарегистрированной в России компанией. Она была зарегистрирована 10 лет назад в Петербурге, а в этом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель является гражданином РФ, при этом до этого все годы он указывался гражданином Украины.В прошлом году суд Украины решил взыскать в доход государства активы, записанные на Александра Януковича. При этом подлежащее "конфискации" имущество находится в России - в Крыму и Донецке.Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год.В 2022 году власти Украины конфисковали его имущество: резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей.Подробнее - в материале Имущество Януковича передано в госсобственность Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор янукович, украина, россия, санкт-петербург, гражданство, российское гражданство
Новости, Виктор Янукович, Украина, Россия, Санкт-Петербург, гражданство, российское гражданство
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, передает РИА Новости со ссылкой на данные госреестра
Янукович-младший владеет зарегистрированной в России компанией. Она была зарегистрирована 10 лет назад в Петербурге, а в этом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель является гражданином РФ, при этом до этого все годы он указывался гражданином Украины.
В прошлом году суд Украины решил взыскать в доход государства активы, записанные на Александра Януковича. При этом подлежащее "конфискации" имущество находится в России - в Крыму
и Донецке
.
Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год.
В 2022 году власти Украины конфисковали его имущество: резиденцию в Межигорье
, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей.