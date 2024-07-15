Имущество Януковича передано в госсобственность Украины - 15.07.2024 Украина.ру
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Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
Имущество Януковича передано в госсобственность Украины - 15.07.2024 Украина.ру
Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
Бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" в Киевской области, которая состоит из более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 зданиях и сооружениях перешла в госсобственность. Соответствующее решение приняло украинское агентстве по розыску и управлению активами (АРМА)
2024-07-15T17:05
2024-07-15T17:12
новости
украина
киевская область
виктор янукович
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Отмечается, что самый большой по количеству движимого имущества объект в резиденции – это музей "Хонка", который занимает 3100 кв.м и насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества, добавили в АРМА. Резиденция "Межигорье" в Киевской области в 2007 году была передана в собственность Януковичу. Как указывает следствие, при этом был якобы нарушен закон. Шесть лет назад по решению киевского суда резиденция была передана в управление агентству по возвращению активов.Подробнее о том, как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича читайте в интервью политолога, историка, обозревателя МИА "Россия сегодня" Владимира Корнилова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киевская область, виктор янукович
Новости, Украина, Киевская область, Виктор Янукович

Имущество Януковича передано в госсобственность Украины

17:05 15.07.2024 (обновлено: 17:12 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича
Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" в Киевской области, которая состоит из более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 зданиях и сооружениях перешла в госсобственность. Соответствующее решение приняло украинское агентстве по розыску и управлению активами (АРМА)
"АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего Януковичу", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что самый большой по количеству движимого имущества объект в резиденции – это музей "Хонка", который занимает 3100 кв.м и насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества, добавили в АРМА.
Резиденция "Межигорье" в Киевской области в 2007 году была передана в собственность Януковичу. Как указывает следствие, при этом был якобы нарушен закон. Шесть лет назад по решению киевского суда резиденция была передана в управление агентству по возвращению активов.
Подробнее о том, как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича читайте в интервью политолога, историка, обозревателя МИА "Россия сегодня" Владимира Корнилова на сайте Украина.ру.
27 июня, 04:54
Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всёмЕсли на Украине и есть что-то неизменное, стабильное, то это вездесущая коррупция. И нигде не воруют больше, чем на поставках в силовые структуры, благодаря режиму секретности
 
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