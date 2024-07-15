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Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
Имущество Януковича передано в госсобственность Украины - 15.07.2024 Украина.ру
Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
Бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" в Киевской области, которая состоит из более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 зданиях и сооружениях перешла в госсобственность. Соответствующее решение приняло украинское агентстве по розыску и управлению активами (АРМА)
2024-07-15T17:05
2024-07-15T17:05
2024-07-15T17:12
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Отмечается, что самый большой по количеству движимого имущества объект в резиденции – это музей "Хонка", который занимает 3100 кв.м и насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества, добавили в АРМА. Резиденция "Межигорье" в Киевской области в 2007 году была передана в собственность Януковичу. Как указывает следствие, при этом был якобы нарушен закон. Шесть лет назад по решению киевского суда резиденция была передана в управление агентству по возвращению активов.Подробнее о том, как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича читайте в интервью политолога, историка, обозревателя МИА "Россия сегодня" Владимира Корнилова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киевская область, виктор янукович
Имущество Януковича передано в госсобственность Украины
17:05 15.07.2024 (обновлено: 17:12 15.07.2024)
Бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" в Киевской области, которая состоит из более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 зданиях и сооружениях перешла в госсобственность. Соответствующее решение приняло украинское агентстве по розыску и управлению активами (АРМА)