Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058317556.html
Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ
Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру
Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ
Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России
2024-10-24T07:54
2024-10-24T07:54
новости
россия
курская область
украина
доброволец
отряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
"В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", - говорится в материале ведомства.В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО."БАРС-Курск" - это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области.В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции. Подразделения формируются в составе Вооруженных сил РФ. Подробнее об отряде - в материале "Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают на сайте Украина.ру.
россия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, доброволец, отряды
Новости, Россия, Курская область, Украина, доброволец, отряды

Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ

07:54 24.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России
"В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", - говорится в материале ведомства.
В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.
"БАРС-Курск" - это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области.
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции. Подразделения формируются в составе Вооруженных сил РФ.
Подробнее об отряде - в материале "Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинадоброволецотряды
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:33Сын Януковича получил российское гражданство
08:10Главное за ночь 24 октября
07:59Ярослав Галан: убийство во имя...
07:54Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ
07:30Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
07:15Вице-премьер Сербии предупредил о росте цен на газ в Европе из-за Украины
06:15Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области
06:10Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине
06:05Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить
06:00Это военная глупость: эксперт рассказал, как ВСУ похоронили под Курском свою 50-тысячную группировку
05:50Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
05:45Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия
05:40Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте
05:30"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области
05:15На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"
05:00Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
04:58Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину
04:45Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
04:44Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок
04:30Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине
Лента новостейМолния