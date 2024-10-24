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Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ

Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру

Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ

Добровольческий отряд "БАРС-Курск" приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны России

2024-10-24T07:54

2024-10-24T07:54

2024-10-24T07:54

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отряды

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"В Курской области добровольцы отряда "БАРС-Курск" после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач", - говорится в материале ведомства.В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО."БАРС-Курск" - это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области.В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции. Подразделения формируются в составе Вооруженных сил РФ. Подробнее об отряде - в материале "Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, украина, доброволец, отряды