"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают - 11.09.2024 Украина.ру
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"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают
"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают - 11.09.2024 Украина.ру
"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают
В Курской области во взаимодействии с Министерством обороны продолжается формирование отряда "Барс-Курск". Базу подготовки добровольцев 11 сентября посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов
2024-09-11T16:01
2024-09-11T16:01
новости
курская область
россия
минобороны
губернатор
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Исполняющий обязанности губернатора добавил, что пообщался с добровольцами, рассказал им о задачах, которые стоят перед отрядом, а также ответил на волнующие будущих бойцов вопросы.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.Не оставляет противник и попыток воздействовать на местное население психологи чески. В частности, на днях ЦИПсО создал клон сайта курского телевидения "Сейм", где на заглавной странице было размещено сообщение о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию.
https://ukraina.ru/20240910/1057343040.html
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новости, курская область, россия, минобороны, губернатор
Новости, Курская область, Россия, Минобороны, губернатор

"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают

16:01 11.09.2024
 
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В Курской области во взаимодействии с Министерством обороны продолжается формирование отряда "Барс-Курск". Базу подготовки добровольцев 11 сентября посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов
"Осмотрел территорию тренировочной базы. Для бойцов здесь организована полноценная учебная программа. Созданы все условия для отработки тактического взаимодействия в различных ситуациях – от внутренних помещений до укрепленных объектов. В целом всё сделано на высоком уровне с участием военнослужащих, имеющих опыт боевых действий", - рассказал Смирнов в своем телеграм-канале.
Исполняющий обязанности губернатора добавил, что пообщался с добровольцами, рассказал им о задачах, которые стоят перед отрядом, а также ответил на волнующие будущих бойцов вопросы.
Вчера, 11:27
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.
Не оставляет противник и попыток воздействовать на местное население психологи чески. В частности, на днях ЦИПсО создал клон сайта курского телевидения "Сейм", где на заглавной странице было размещено сообщение о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию.
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