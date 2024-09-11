https://ukraina.ru/20240911/1057384782.html

"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают

"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают - 11.09.2024 Украина.ру

"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают

В Курской области во взаимодействии с Министерством обороны продолжается формирование отряда "Барс-Курск". Базу подготовки добровольцев 11 сентября посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов

2024-09-11T16:01

2024-09-11T16:01

2024-09-11T16:01

новости

курская область

россия

минобороны

губернатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c57e057d0cbfdc4b48d484afb61ddff5.jpg

Исполняющий обязанности губернатора добавил, что пообщался с добровольцами, рассказал им о задачах, которые стоят перед отрядом, а также ответил на волнующие будущих бойцов вопросы.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.Не оставляет противник и попыток воздействовать на местное население психологи чески. В частности, на днях ЦИПсО создал клон сайта курского телевидения "Сейм", где на заглавной странице было размещено сообщение о том, что на днях в регионе якобы объявят мобилизацию.

https://ukraina.ru/20240910/1057343040.html

https://ukraina.ru/20240911/1057371030.html

https://ukraina.ru/20240910/1057347731.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, минобороны, губернатор