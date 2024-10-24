Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Для бунта в украинской армии тенденций пока не наблюдается. Хотя они недовольны еще с 2014 года. Сейчас уже больше миллиона солдат ВСУ прокрутили через мясорубку военных действий. Тоже никто особенно не бунтовал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено полностью или частично. Издание The Wall Street Journal отмечает, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки военной техники и личного состава Украину ждет тяжелая зима.
Для того, чтобы бунтовать, надо иметь достаточный запас прочности. А если украинцам надо банально выжить в очень холодную зиму, когда их бросило собственное государство, то бунтовать не так просто, рассказал эксперт.
Для бунта в украинской армии тенденций пока не наблюдается. Да, солдаты ВСУ недовольны. Но они недовольны еще с 2014 года, отметил политолог.
"С тех пор они провоевали в Донбассе, 800 тысяч прокрутили через Донбасс. Могли взбунтоваться, но не взбунтовались. Сейчас их уже больше миллиона прокрутили через мясорубку военных действий. Тоже никто особенно не бунтовал", — подчеркнул Ищенко.
Даже в российский плен сдается не так много украинских солдат. Причем они признаются, что решились на это, потому что так сложились обстоятельства, добавил обозреватель.
"Это видно на примере Угледара. Сидит бригада, несет огромные потери, тысячами, в плен сдались 40 человек, которые оказались в безвыходном положении", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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