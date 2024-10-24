https://ukraina.ru/20241024/1058313415.html

Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия

Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия - 24.10.2024 Украина.ру

Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия

Для бунта в украинской армии тенденций пока не наблюдается. Хотя они недовольны еще с 2014 года. Сейчас уже больше миллиона солдат ВСУ прокрутили через мясорубку военных действий. Тоже никто особенно не бунтовал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-24T05:45

2024-10-24T05:45

2024-10-24T05:45

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бунт

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено полностью или частично. Издание The Wall Street Journal отмечает, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки военной техники и личного состава Украину ждет тяжелая зима.Для того, чтобы бунтовать, надо иметь достаточный запас прочности. А если украинцам надо банально выжить в очень холодную зиму, когда их бросило собственное государство, то бунтовать не так просто, рассказал эксперт.Для бунта в украинской армии тенденций пока не наблюдается. Да, солдаты ВСУ недовольны. Но они недовольны еще с 2014 года, отметил политолог.Даже в российский плен сдается не так много украинских солдат. Причем они признаются, что решились на это, потому что так сложились обстоятельства, добавил обозреватель."Это видно на примере Угледара. Сидит бригада, несет огромные потери, тысячами, в плен сдались 40 человек, которые оказались в безвыходном положении", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руОб отношении поляков к бандеровской идеологии — в материале Владимира Скачко Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058300864.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, запад, ростислав ищенко, денис шмыгаль, всу, бунт, потери всу, детали, сво, спецоперация, украинская армия, украинская власть