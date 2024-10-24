https://ukraina.ru/20241024/1058313110.html

Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине

Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине - 24.10.2024 Украина.ру

Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине

Чем глубже демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-24T04:30

2024-10-24T04:30

2024-10-24T04:30

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владимир зеленский

бунт

население

детали

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено полностью или частично. Издание The Wall Street Journal отмечает, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки военной техники и личного состава Украину ждет тяжелая зима. И на этом фоне не исключены массовые протесты населения.По мнению политолога, для того, чтобы на Украине начались бунты, нужны организаторы. Также для бунтов необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину, отметил он.Чем глубже демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта. Для этого надо наладить взаимодействие между очагами такого мятежа, отметил обозреватель."А как вы себе представляете взаимодействие против Киева между Львовом и Одессой? Взаимодействие Львова и Киева в подавлении Одессы я представляю, а бунт Одессы и Львова против Киева — нет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руОб отношении поляков к бандеровской идеологии — в материале Владимира Скачко Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, львов, ростислав ищенко, денис шмыгаль, владимир зеленский, бунт, население, детали, сво, европа, россия