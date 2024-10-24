Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине
Чем глубже демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено полностью или частично. Издание The Wall Street Journal отмечает, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки военной техники и личного состава Украину ждет тяжелая зима. И на этом фоне не исключены массовые протесты населения.
По мнению политолога, для того, чтобы на Украине начались бунты, нужны организаторы. Также для бунтов необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину, отметил он.
Чем глубже демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта. Для этого надо наладить взаимодействие между очагами такого мятежа, отметил обозреватель.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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Вчера, 17:29Донбасский фронт. Когда и как будут освобождены Славянск и Краматорск?Вопрос, надо ли освобождать Славянск и Краматорск, не стоит. Всем русским патриотам понятно, что надо. Во-первых, потому что ДНР должна быть полностью очищена от врага, а, во-вторых, Славянск еще в 2014 году стал символом русского сопротивления Донбасса, его святыней. Его освобождение - дело чести.